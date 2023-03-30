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Куман: Лапорта мне сказал, что завтра мы подпишем контракт с Месси. Следующей ночью он ушел
Уход был неожиданностью
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал открытое интервью для Relevo, в котором ответил на вопросы о Лионеле Месси и его уходе из "Барселоны". Похоже, это было неожиданностью для всех.
– Ожидался ли уход Месси?
– Это было неожиданностью. Мне сказали на предсезонке: "Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем контракт, и он останется". На следующий день мне позвонил, Лапорта, чтобы сказать: "Ситуация сложная". А ночью он ушел.
Месси – это "Барселона", он так много сделал для клуба, что не заслуживал такого ухода.
– Каково тренировать Месси? Есть ли еще вещи, которым его можно научить?
– Нет, нечему, всему, чему вы хотите научить игрока, он умеет. Это было восхитительно. Он очень уважал меня, а я его. Я пытался ему помочь, и в мой первый год он был феноменален, забил 35 голов. Несмотря на то, что вначале было трудно, в конце он был счастлив, потому что видел, что они выходят молодыми, он был счастлив на тренировках..., – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Напомним, что Месси покинул "Барселону" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. После его ухода клубу все равно пришлось реструктурировать контракты звезд, чтобы иметь возможность регистрировать новичков.
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