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Реал - Вальядолид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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В преддверии еще одного Эль Класико "Реал" встречается с командой с нижней части таблицы Ла Лиги

Реал - Вальядолид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

В середине следующей недели состоится еще одно классическое испанское противостояние между "Реалом" и "Барселоной", а разминкой накануне игры для мадридцев будет встреча с "Вальядолидом". Вчера "Барса" добилась уверенной победы над "Эльче", поэтому сегодня команде Карло Анчелотти необходимо отвечать, чтобы сохранить отставание в таблице хотя бы на уровне двенадцати очков.

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Чемпионат Испании 27-й тур
2 апреля. Начало в 17:15
"Реал" - "Вальядолид"
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Реал - Вальядолід: дивитися онлайн, пряма відеотрансляція
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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) смотреть футбол онлайн
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