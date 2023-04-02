Реал - Вальядолид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В середине следующей недели состоится еще одно классическое испанское противостояние между "Реалом" и "Барселоной", а разминкой накануне игры для мадридцев будет встреча с "Вальядолидом". Вчера "Барса" добилась уверенной победы над "Эльче", поэтому сегодня команде Карло Анчелотти необходимо отвечать, чтобы сохранить отставание в таблице хотя бы на уровне двенадцати очков.

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Чемпионат Испании 27-й тур

2 апреля. Начало в 17:15

"Реал" - "Вальядолид"

Трансляция – MEGOGO