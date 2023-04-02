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Реал - Вальядолид: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В преддверии еще одного Эль Класико "Реал" встречается с командой с нижней части таблицы Ла Лиги
Фото: https://twitter.com/realmadrid
В середине следующей недели состоится еще одно классическое испанское противостояние между "Реалом" и "Барселоной", а разминкой накануне игры для мадридцев будет встреча с "Вальядолидом". Вчера "Барса" добилась уверенной победы над "Эльче", поэтому сегодня команде Карло Анчелотти необходимо отвечать, чтобы сохранить отставание в таблице хотя бы на уровне двенадцати очков.
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Чемпионат Испании 27-й тур
2 апреля. Начало в 17:15
"Реал" - "Вальядолид"
Трансляция – MEGOGO
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