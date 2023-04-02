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Барселона заберет у Фати 10-й номер в случае возвращения Месси
Такое решение будет принято из-за коммерческих соображений
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" вернёт нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси футболку с 10-м номером, если аргентинец примет решение вернуться в команду.
Клуб заберёт 10-й номер у его действующего обладателя Ансу Фати. Молодой испанец получил его в 2021 году, сразу же после ухода Месси из команды. Однако ставка на Фати не сыграла - он не стал основным.
Возвращение Месси 10-го номера поможет "Барселоне" существенно увеличить продажу клубной атрибутики. Руководство клуба ожидает большие продажи, поэтому этот ход будет для команды важен с коммерческой точки зрения.
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