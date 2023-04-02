Барселона заберет у Фати 10-й номер в случае возвращения Месси

"Барселона" вернёт нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси футболку с 10-м номером, если аргентинец примет решение вернуться в команду.

Клуб заберёт 10-й номер у его действующего обладателя Ансу Фати. Молодой испанец получил его в 2021 году, сразу же после ухода Месси из команды. Однако ставка на Фати не сыграла - он не стал основным.

Возвращение Месси 10-го номера поможет "Барселоне" существенно увеличить продажу клубной атрибутики. Руководство клуба ожидает большие продажи, поэтому этот ход будет для команды важен с коммерческой точки зрения.