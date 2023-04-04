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Примера. Валенсия - Райо Вальекано 1:1. Неэффективные против инертных

Испания
(1 голосов)

Кажется, победить хотели только хозяева

Примера. Валенсия - Райо Вальекано 1:1. Неэффективные против инертных

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis DoyleManuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" провела в атаках почти весь матч против "Райо", но была ближе к поражению, чем к победе.

Все благодаря контратаке "Райо" уже на старте. Альваро Гарсия навесил, защита "Летучих мышей" по традиции куда-то испарилась и Комесанья в упор расстрелял ворота.

Больше у "Райо" интересных атак не было - такое впечатление, что эта победа была не очень-то мадридцам и нужна. Они удерживали преимущество в основном из-за неэффективности нападения "Валенсии", которому не хватало последнего паса.

В первом тайме лучший шанс отыграться имел Клюйверт, но попал в штангу после кросса Гайя. После перерыва у хозяев был с десяток угловых, не менее 5-6 апелляций на счет пенальти (на одну - от Диахаби - арбитр даже купился), только не удары в створ.

Наверное, "Валенсия" бы даже проиграла, но странный судья таки выручил, назначив пенальти в крайне спорной ситуации. Клюйверт с точки пробил лучше, чем с игры, и на том закончили.

Наверное, это даже справедливо; "Райо" сегодня не наиграл на победу, как и в предыдущих 6 турах. В кризисе мадридцы, и лишь за счет старых запасов идут 8-ми с 37 очками. У "Валенсии" - 27 баллов и 18-е место.

27-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Райо Вальекано" - 1:1

Голы: Клюйверт, 82 (с пенальти) - Комесанья, 9

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Озкачар, Гайя - Алмейда (Мориба, 88), Гильямон (Кастильехо, 62), Нико Гонсалес (Муса, 46) - Клюйверт, Кавани (Дуро, 63), Самуэл Лино

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин (Мумин, 83) - Паласон (Сальви, 83), Трехо (Шаваррия, 66), Альваро Гарсия (Унаи Лопес, 59) - Камельо (де Томас, 83)

Предупреждения: Коррея, 27, Клюйверт, 36 - Валентин, 23, Балью, 81, Катена, 90+6

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В статье: Валенсия Райо Вальекано (Мадрид)
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