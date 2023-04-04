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Эспаньол получил нового главного тренера – он легенда клуба
Тренерское кресло доверили Луису Гарсии
Фото: rcdespanyol
"Эспаньол" назначил нового главного тренера после увольнения Диего Мартинеса. Команду возглавил астуриец Луис Гарсия Фернандес. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Заметим, что Гарсия - легенда "Эспаньола". В составе "канареек" он с 2004 по 2012 год сыграл 257 матчей и забил 61 мяч.
После 27-ти туров команда занимает 18-е место в Ла Лиге, имея в активе 27 очков. Накануне коллектив уступил "Жироне" (1:2).
Cómo empezó / Cómo sigue #LuisVuelveACasa pic.twitter.com/qH52UGLL1O— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 3, 2023
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