Эспаньол получил нового главного тренера – он легенда клуба

"Эспаньол" назначил нового главного тренера после увольнения Диего Мартинеса. Команду возглавил астуриец Луис Гарсия Фернандес. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Заметим, что Гарсия - легенда "Эспаньола". В составе "канареек" он с 2004 по 2012 год сыграл 257 матчей и забил 61 мяч.

После 27-ти туров команда занимает 18-е место в Ла Лиге, имея в активе 27 очков. Накануне коллектив уступил "Жироне" (1:2).