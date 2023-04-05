Предателям здесь не место. Первое Эль Класико Луиша Фигу после перехода в Реал

Почти никто не верил, что Флорентино Перес станет президентом "Реала". Кто при здравом уме будет соревноваться с Лоренсо Сансом, только что выигравшим кубок Лиги чемпионов? Еще меньше людей предполагало, что Луиш Фигу присоединится к мадридцам - в частном разговоре он заверил Пепа Гвардиолу, Луиса Энрике и Карлеса Пуйоля, что останется на "Камп Ноу".

Фигу был именно рычагом, который помог Пересу впервые выиграть выборы. Какое же это дурманящее ощущение - привести в клуб одного из лучших исполнителей планеты, причем выдернуть его из лагеря принципиального соперника.

Пресса гудела: "Обещание, которое Перес дал болельщикам "Реала", было опьяняющим. Это обещание осуществило все сверхмощные фантазии мадридцев. Уничтожит ли он "Барселону" одним чеком? Всем было безразличен Лоренсо Санс и его еврокубки".

Есть знаменитая история, что у полузащитника были предварительные юридические договоренности с Флорентино, согласно которым он получил деньги. Фигу не верил в положительные итоги голосования, так что когда результаты стали известны, он оказался в патовом положении - мол, либо возвращаешь средства и "сверху" платишь санкции, либо перебираешься к "сливочным".

Подобная риторика рисует Луиша в качестве жертвы, оступившегося и оказавшегося загнаным в угол пострадавшего. Убеждены, что толерантность здесь неуместна - игрок врал всем и стал синонимом понятия "измена". "Я не хотел покидать "Барселону", просто хотел, чтобы они признали мое качество". Ну-ну.

Особую перчинку добавляет и тот факт, что в "Барселоне" также происходили внутренние пертурбации. Хосеп Нуньес отходил от дел, на президентское кресло претендовало сразу несколько персонажей и все они утверждали: если сосиос доверятся именно им, то Луиш стопроцентно никуда не уйдет.

Хосеп Мингуэлла, приведший Фигу в Каталонию в 1995-м, был тренером, агентом и занимал место в структуре "сине-гранатовых", сказал следующее: "Хосе Вейга, агент Фигу, общался с кандидатами в президенты "Барселоны", Гаспаром и Бассатом, а также президентом Нуньесом - Луиш не собирался подписывать контракт с "Реалом".

Однако если Жоан Гаспар предлагал размытые перспективы, готовность строить команду вокруг Фигу и выбивал политические баллы за счет популизма, то Флорентино Перес был прямолинейным и склонил материальными благами. "Это было предложение с деньгами от Флорентино против будущих обещаний Гаспара. Поэтому было принято предложение Флорентино, хотя они всегда верили, что Перес не выиграет выборы", - добавил Мингуэлла.

Так сложилось, что Фигу дал толчок "Галактикос" и ознаменовал падение "Барселоны" - Гаспар, надеясь компенсировать потерю и выбраться из репутационной ямы, совершил серию трансферных и административных ошибок, после чего ушел с позором в 2003-м. Что-то похожее мы увидели во время правления Хосепа Бартомеу - стоило Неймару присоединиться к "Пари Сен-Жермен", как у "кулес" возникли серьезные проблемы.

В 2000-м общественность не подозревала, чем все обернется, но с нетерпением ждала первого Эль-Классико. 6 июля Перес договорился с Вейгой о 1,6 миллионе фунтов стерлингов в качестве "подарка" Фигу, через одиннадцать дней одолел Санса, а еще через неделю представил новичка на "Сантьяго Бернабеу" ("Реал" тогда установил новый трансферный рекорд - 62 млн евро по нынешнему курсу). Матч же планировался на 21 октября – можете только представить, какой поднялся ажиотаж.

***

В преддверии очной встречи "Реал" выглядел неплохо - после пяти туров набрал одиннадцать баллов и возглавлял турнирную таблицу. Ни одного поражения в Примере (ничьи были зафиксированы в борьбе с "Малагой" и "Расингом"), неплохой старт в Лиге чемпионов - все это нивелировало проигрыш в Суперкубке Европы в начале сезона и указывало на готовность команды.

"Барселона" же по понятным причинам не впечатляла - уступила "Атлетику" и "Реал Сосьедад", плюс, поставила под сомнение выход в плей-офф ЛЧ. Ситуация была крайне затруднительной после 0:3 и 0:2, нанесенных "Бешикташем" и "Миланом" соответственно (в итоге так и случилось, зато в Кубке УЕФА "блаугранас" добрались до полуфинала). В то же время следует отметить - мадридцы опережали визави только на два пункта и это еще было одним мотивационным фактором.

В ночь на 21 октября Фигу мало спал. Когда "Реал" прибыл в Барселону, в аэропорту игроков ждали вооруженные охранники. "Я сидел рядом с Луишем в самолете, но ни в коем случае не собирался делать это в автобусе", - вспомнил Стив Макманаман. Франсиско Павон же описал момент, как автобус подъезжал к "Камп Ноу": "Полиция обустроила специальный проезд для автобуса, по 24 метра с каждой стороны. Тем не менее, фанаты бросали стеклянные бутылки, камни, все, что было под рукой. Помню, как кто-то швырнул бутылку, автобус развернулся и она попала в кого-то в толпе. Мы прищурились и сидели поближе к середине салона. Уже потом некоторые из игроков, Фернандо Эрро и Карлес Пуйоль, говорили, что это позор".

Но как? "Физически и морально невозможно игнорировать 75 тысяч кричащих против вас людей. Я боялся, что какой-то сумасшедший может потерять голову", - отметил Фигу. Трибуны гудели и, казалось, вот-вот раздавят - развевались плакаты с надписью "Наемник", "Иуда", "Мразь", в руках зрителей - тысячи фальшивых банкнот, на которых красовалось изображение Луиша. Универсал обычно выполнял угловые стандарты, но на этот раз получил запрет - утонул бы под шквалом зажигалок и другого хлама. "Шарма" добавили спецназовцы, которые должны были унять публику и следовали за португальцем повсюду, где бы он ни был за пределами поля.

Ничуть не удивительно, почему футболист провел ужасный поединок: во-первых, его "съел" Пуйоль, во-вторых, "сине-гранатовые" продемонстрировали немалую жажду победы. Недаром очевидцы говорят, что этот матч был последним настоящим Эль Класико - без попсы, попкорна, с адскими эмоциями и принципиальностью, выходящей за пределы простой игры.

Гильем Балаге, журналист, эксперт и автор серии спортивных биографий: "Я был на "Камп Ноу" и атмосфера была невероятная. Она напоминала взлетавший самолет - вы такого никогда не слышали на испанских стадионах ни до, ни после".

"Блаугранас" действовали гораздо увереннее, острее, постоянно проверяли Икера Касильяса на прочность - примечательно, что на 23 минуте Симао нанес удар с приличной дистанции и попал в штангу. Буквально через несколько мгновений защита гостей посыпалась - Хави подал штрафной, Луис Энрике выпрыгнул и "прошил" вратаря. Стадион триумфально взревел.

На 72 минуте Фигу решился подать угловой - стоило подбежать к флажку, как фанаты заметно оживились. Так на поле вылетел самый главный, самый знаменитый "трофей" - голова печеного молочного поросенка, так называемый "кочинильо".

"После второго и третьего углового я вернулся к Фигу и сказал: "Забудь об этом, друг. Ты сам. Раньше я предлагал Луишу выполнить угловой, но не в этот раз. С трибун посыпались монеты, чем даже стеклянная бутылка виски "Johnnie Walker". Я подумал – лучше держаться подальше. Угловые? Нет, спасибо", - заметил Мичель Сальгадо.

Арбитр Луис Медина Канталехо действовал решительно – отправил всех участников в подтрибунное помещение. Помощник рефери Бенджамин Плиего Санчес дал комментарий по этому поводу: "Это была тяжелая игра не потому, что футболисты играли тяжело, а потому, что все, что происходило на "Камп Ноу", было ненормальным. Опасность была очевидна, поэтому мы решили приостановить матч , чтобы увидеть, успокоятся ли фанаты. В течение 10 минут мы разговаривали с двумя капитанами и делегатами и подумали, что лучше всего - это вернуться на поле. Это было решение Луиса Медины Канталехо. Только главный арбитр должен решать. Но я не видел ничего подобного".

На 79 минуте Симао сделал 2:0, поставил крест на чаяниях мадридцев, но не это вызвало широкое обсуждение со стороны общества.

"Фигу мог бы помочь больше, если бы не подавал угловой", - пошутил Хави. Ван Гал же ответил в привычной манере: "Фигу спровоцировал болельщиков. Он очень медленно подошел к флажку, медленно взял бутылку, медленно вернулся. Это все сознательно и намеренно".

Хорхе Вальдано: "То, что произошло в тот вечер - недостойно испанского футбола. Там были тяжелые моменты и мы должны быть благодарны, что матч удалось завершить. Исполнение углового Фигу не является провокацией".

Мингуэлла отмахнулся: "В Каталонии никто не ест кочилиньо, это провокация".

"Marca" окрестила встречу "дерби позора", тогда как "El Periodico de Catalunya" упражнялась с заголовком: "Каждый угловой - это Вьетнам".

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По итогам сезона "Реал" завоевал чемпионство, но в конкретное время "Барселона" сделала то, что от нее ждали. Через несколько лет каталонцы добрались до пиковой точки и были вынуждены сменить руководство – стагнация продолжалась до первого прихода Жоана Лапорта. Фигу? Знаете, судьба наказала и предателя - Флорентино назвал полузащитника сучим сыном, хотя правда выплыла спустя более двух десятилетий.

"Перес сказал, что мы пришли на "Бернабеу" вместе и тоже уйдем вдвоем. Но я ушел сам. Я поверил Флорентино, но Перес не сдержал свое слово. Он не уважал наш пакт". Вот тебе на.