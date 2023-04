Барселона – любимый клуб Бензема. У француза 25 очков по системе гол+пас против блауграны

У Карима Бензема 25 очков по системе гол+пас в матчах против "Барселоны". Больше результативных действий, чем с "сине-гранатовыми" француз не делал ни с кем.

Из 25 очков, француз забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Второй в рейтинге – "Атлетик" Бильбао. С ним у Карима 24 результативных действия. Дальше – "Валенсия" (22), "Севилья" (20) и "Сельта" (19).

3 гола и 1 голевой пас Карим отдал в полуфинальном матче Кубка Короля с "Барселоной" (4:0) 5-го апреля.

Карим в этом сезоне провел за "Реал" 31 матч, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с "Реалом" истекает в конце сезона, но сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения.

25 - @Benzema ???????? has been directly involved in 25 goals for @realmadriden against FC Barcelona in all competitions (16 goals, 9 assists), more than against any other opponent. Favorite. pic.twitter.com/gmsDeS4SKm