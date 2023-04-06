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Барселона – любимый клуб Бензема. У француза 25 очков по системе гол+пас против блауграны

Испания
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Интересный феномен

Барселона – любимый клуб Бензема. У француза 25 очков по системе гол+пас против блауграны

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

У Карима Бензема 25 очков по системе гол+пас в матчах против "Барселоны". Больше результативных действий, чем с "сине-гранатовыми" француз не делал ни с кем.

Из 25 очков, француз забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Второй в рейтинге – "Атлетик" Бильбао. С ним у Карима 24 результативных действия. Дальше – "Валенсия" (22), "Севилья" (20) и "Сельта" (19).

3 гола и 1 голевой пас Карим отдал в полуфинальном матче Кубка Короля с "Барселоной" (4:0) 5-го апреля.

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Карим в этом сезоне провел за "Реал" 31 матч, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с "Реалом" истекает в конце сезона, но сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения.

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В статье: Карим Бензема Барселона
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