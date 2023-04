Тер Штеген – лучший вратарь топ-5 лиг по проценту отбитых ударов

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген лучший вратарь в топ-5 европейских лигах по проценту отбитых ударов – он отражает 88.7% мячей, летящих в ворота. Следом идет голкипер "Реймса" Йеванн Диуф.

Топ-5 голкиперов по проценту сейвов выглядит следующим образом:

Примечательно, что недавно Тер Штеген также был в топе голкиперов по количеству предотвращенных голов. Вратарь в этом сезоне спас "Барселону" от 6,6 пропущенных мячей.

GOALKEEPERS



The next logical step. So, which keepers have the highest save percentage?



5. Thibaut Courtois (81.1%)

4. Benjamin Lecomte (82.5%

3. Frederik Ronnow (82.6%)

2. Yehvann Diouf (84.6%)



1. Marc-André Ter Stegen (88.7%) ???????? pic.twitter.com/dL4JmDqGhm