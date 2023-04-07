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Тер Штеген – лучший вратарь топ-5 лиг по проценту отбитых ударов
Куртуа в топ-5
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген лучший вратарь в топ-5 европейских лигах по проценту отбитых ударов – он отражает 88.7% мячей, летящих в ворота. Следом идет голкипер "Реймса" Йеванн Диуф.
Топ-5 голкиперов по проценту сейвов выглядит следующим образом:
- Марк-Андре Тер Штеген (88.7%) – "Барселона", нац. – Германия.
- Йеванн Диуф (84,6%) – "Реймс", нац. – Франция.
- Фредерик Реннов (82,6%) – "Унион" Берлин, нац. – Дания.
- Бенжамен Леконт (82,5%) – "Монпелье", нац. – Франция
- Тибо Куртуа (81,1%) – "Реал", нац. – Бельгия.
Примечательно, что недавно Тер Штеген также был в топе голкиперов по количеству предотвращенных голов. Вратарь в этом сезоне спас "Барселону" от 6,6 пропущенных мячей.
GOALKEEPERS— Get Football (@GetFootballEU) April 7, 2023
The next logical step. So, which keepers have the highest save percentage?
5. Thibaut Courtois (81.1%)
4. Benjamin Lecomte (82.5%
3. Frederik Ronnow (82.6%)
2. Yehvann Diouf (84.6%)
1. Marc-André Ter Stegen (88.7%) ???????? pic.twitter.com/dL4JmDqGhm
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