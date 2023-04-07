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Тер Штеген – лучший вратарь топ-5 лиг по проценту отбитых ударов

Испания
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Куртуа в топ-5

Тер Штеген – лучший вратарь топ-5 лиг по проценту отбитых ударов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген лучший вратарь в топ-5 европейских лигах по проценту отбитых ударов – он отражает 88.7% мячей, летящих в ворота. Следом идет голкипер "Реймса" Йеванн Диуф.

Топ-5 голкиперов по проценту сейвов выглядит следующим образом:

  1. Марк-Андре Тер Штеген (88.7%) – "Барселона", нац. – Германия.
  2. Йеванн Диуф (84,6%) – "Реймс", нац. – Франция.
  3. Фредерик Реннов (82,6%) – "Унион" Берлин, нац. – Дания.
  4. Бенжамен Леконт (82,5%) – "Монпелье", нац. – Франция
  5. Тибо Куртуа (81,1%) – "Реал", нац. – Бельгия.
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Примечательно, что недавно Тер Штеген также был в топе голкиперов по количеству предотвращенных голов. Вратарь в этом сезоне спас "Барселону" от 6,6 пропущенных мячей.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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