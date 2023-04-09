Реал открыт к продаже Тчуамени летом

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно будет открыт к продаже полузащитника Орельена Тчуамени. Подписать француза хочет "Ливерпуль" и готов предложить € 80 млн.

"Реал" готов продать 23-летнего футболиста из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с частыми травмами и сомнительным отношением к делу. На подобное предложение готов откликнуться "Ливерпуль" и заплатить за Тчуамени € 80 млн.

Тчуамени перешёл в "Реал" летом 2022 года за € 80 млн. В 35 матчах за новую команду полузащитник отметился тремя результативными передачами.