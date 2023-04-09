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Реал открыт к продаже Тчуамени летом
Игрок может уехать из Мадрида
Фото: realmadrid.com
Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно будет открыт к продаже полузащитника Орельена Тчуамени. Подписать француза хочет "Ливерпуль" и готов предложить € 80 млн.
"Реал" готов продать 23-летнего футболиста из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с частыми травмами и сомнительным отношением к делу. На подобное предложение готов откликнуться "Ливерпуль" и заплатить за Тчуамени € 80 млн.
Тчуамени перешёл в "Реал" летом 2022 года за € 80 млн. В 35 матчах за новую команду полузащитник отметился тремя результативными передачами.
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