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Реал открыт к продаже Тчуамени летом

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок может уехать из Мадрида

Реал открыт к продаже Тчуамени летом

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно будет открыт к продаже полузащитника Орельена Тчуамени. Подписать француза хочет "Ливерпуль" и готов предложить € 80 млн.

"Реал" готов продать 23-летнего футболиста из-за его неудовлетворительной игры в совокупности с частыми травмами и сомнительным отношением к делу. На подобное предложение готов откликнуться "Ливерпуль" и заплатить за Тчуамени € 80 млн.

Тчуамени перешёл в "Реал" летом 2022 года за € 80 млн. В 35 матчах за новую команду полузащитник отметился тремя результативными передачами.

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Орельен Тчуамени
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
09.04.2023 в 17:15
Ой, а шо такое?
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