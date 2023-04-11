Левандовский: Место Месси – в Барселоне. Если он вернется, это будет что-то невероятное

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский дал пресс-конференцию по случаю презентацию книги "Истории солидарности в спорте". Поляк признался, что хотел бы поиграть с Месси.

"Место Месси – в "Барсе", и если он вернется, это будет что-то невероятное. Мы знаем, что его место – здесь, в "Барселоне". Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе", – сказал поляк.

Ранее сообщалось, что "Барселона" начнет переговоры с Месси о возвращении в клуб, когда Ла Лига одобрит план сокращения зарплат и избавления от футболистов. Сам Лео хочет вернуться в "Барсу", он уже отклонил два предложения контракта от "ПСЖ".

Также сообщалось, что Лео, в случае возвращения, будет играть в полузащите. "Барса" хочет подписать ещё одного форварда летом.