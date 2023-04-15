Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может продать автора гола в ворота Реала, если в клуб придут Месси и Гюндоган
Полузащитнику может не хватить места
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" может продать Франка Кессье будущим летом, сообщает AS. С игроком придется расстаться, если летом придут Лионель Месси и Илкай Гюндоган.
Клубу необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей и в случае таких громких, хоть и бесплатных, приходов, придется кого-то продавать. Очевидно, что клуб не захочет расстаться с молодыми воспитанниками Гави и Педри, а также просто молодым Френки де Йонгом.
Также сообщалось, что клуб хочет сохранить Серхио Бускетса, чего очень хочет Хави.
Интересно и то, что Месси, в случае возвращения в клуб, скорее всего будет играть в полузащите.
Кессье стал автором гола в мартовском Эль Класико (2:1). В этом сезоне он провел за "Барселону" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Популярное сейчас
- Очередная подножка для Луческу. Рух - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
- "Взгляните правде глаза": МИД Украины ответило на новое скандальное заявление Орбана
- Рух - Динамо 1:1. Сенсация… или уже нет?
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО