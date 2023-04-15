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Барселона может продать автора гола в ворота Реала, если в клуб придут Месси и Гюндоган

Испания
(1 голосов)

Полузащитнику может не хватить места

Барселона может продать автора гола в ворота Реала, если в клуб придут Месси и Гюндоган

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" может продать Франка Кессье будущим летом, сообщает AS. С игроком придется расстаться, если летом придут Лионель Месси и Илкай Гюндоган.

Клубу необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей и в случае таких громких, хоть и бесплатных, приходов, придется кого-то продавать. Очевидно, что клуб не захочет расстаться с молодыми воспитанниками Гави и Педри, а также просто молодым Френки де Йонгом.

Также сообщалось, что клуб хочет сохранить Серхио Бускетса, чего очень хочет Хави.

Интересно и то, что Месси, в случае возвращения в клуб, скорее всего будет играть в полузащите.

Кессье стал автором гола в мартовском Эль Класико (2:1). В этом сезоне он провел за "Барселону" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Илкай Гюндоган
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
15.04.2023 в 00:13
Это будет большой ошибкой, если продадут Кессье. Гюндоган этого не стоит.
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