Барселона может продать автора гола в ворота Реала, если в клуб придут Месси и Гюндоган

"Барселона" может продать Франка Кессье будущим летом, сообщает AS. С игроком придется расстаться, если летом придут Лионель Месси и Илкай Гюндоган.

Клубу необходимо вписываться в финансовый фэйр-плей и в случае таких громких, хоть и бесплатных, приходов, придется кого-то продавать. Очевидно, что клуб не захочет расстаться с молодыми воспитанниками Гави и Педри, а также просто молодым Френки де Йонгом.

Также сообщалось, что клуб хочет сохранить Серхио Бускетса, чего очень хочет Хави.

Интересно и то, что Месси, в случае возвращения в клуб, скорее всего будет играть в полузащите.

Кессье стал автором гола в мартовском Эль Класико (2:1). В этом сезоне он провел за "Барселону" 35 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.