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Модрич точно продлит контракт с Реалом. Соглашение с Бенземом на финальном этапе – источник
Мадридцы хотят сохранить своих лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский 37-летний полузащитник "Реала" Лука Модрич точно продлит контракт со "сливочными". Об этом сообщил Николо Скира.
Новое соглашение будет рассчитано на один сезон. Текущий контракт истекает летом этого года.
Также Скира предоставил информацию о еще одном звездном исполнителе "Реала", соглашение которого тоже подходит к концу в конце текущего сезона. 35-летний Карим Бензема находится в одном шаге от подписания нового контракта.
Отметим, что хорват выступает в составе “Реала” с 2012-го года, француз – с 2009-го. На двоих они провели более 1000 матчей за мадридскую команду.
В текущем сезоне Модрич принял участие в 40 поединках (6+6), а Бензема сыграл в 33 матчах (26+6).
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