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Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Выручил тот, от кого не ожидали

Испания
(1 голосов)

"Сливочным" надо подправить прицел

Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Выручил тот, от кого не ожидали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" победил "Кадис" скромно, хотя по игре это должен был быть разгром. 30 ударов по воротам, 9 попыток в створ, 2 удара в каркас - это же безумие!

"Кадис" свой единственный момент упустил уже на старте, когда Эспино диагональным ударом попал в штангу. Больше не было ни-че-го.

Если же мы станет перечислять все, что создал в своих атаках Мадрид, то читать вам придется до утра. Если очень-очень вкратце, то еще до перерыва Бензема запорол выход один на один, а затем с пяти метров пробил в перекладину; Себальос не забил мощным ударом с лету; Родриго проиграл рандеву Давиду Хилю.

Кстати, запомните это имя - у Хиля явно есть потенциал быть не только дублером, но и играть в основе клуба Ла Лиги. Блестящая реакция и чувство ворот.

На старте второго тайма оно еще раз выручило вратаря "Кадиса", когда Родриго выбежал на ворота - Хиль не упал заранее, а дождался, пока бразилец критично к нему приблизится.

Лишь спустя полсотни атак, десятки ударов и уйму моментов "Реалу" таки удалось пробить поймавшего кураж вратаря. Помог тот, кто в этом составе Мадрида чуть ли не наименее опасен - это Начо идеально бахнул из-за пределов штрафной.

Ну, а когда прорвало, стало уже проще. Через 4 минуты Асенсио в контратаке элегантно покатил мяч точно под штангу - и на этом игра была закрыта.

"Реал" в форме, он играет легко и вдохновенно - это заметно. В таблице он отстает от "Барсы" на 10 очков, но это и не главное. Ключевые бои Мадрида в ЛЧ, где у него шикарные шансы на полуфинал.

Ну, а касательно "Кадиса", то он просто попал под каток. Так бывает - не его уровень. В таблице "Субмарина" теперь 15-я с 31 очком.

29-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Начо, 72, Асенсио, 76

"Кадис": Хиль - Парра (Мере, 55), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда, Феде (Рохер Марти, 70), Алькарас, Собрино (Алекс, 70) - Гвардиола (Алехо, 70), Рамос (Негредо, 78)

"Реал": Куртуа - Васкес (Камавинга, 67), Милитао, Рюдигер, Начо - Вальверде (Модрич, 80), Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Родриго (Азар, 80)

Предупреждение: Алькарас, 29

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис
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Комментарии (3)
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hrdhrd (Украина)
16.04.2023 в 00:33
Всех мадридистов с победой 70 минут раскатывали до верного, чтобы на пустые и без сопротивления, а потом психанул Начо и пробил издалека. Так и надо поступать с этими желтыми, красными, голубыми и другими автобусами Ла Лиги, коих из 20 команд 10-15 штук. Жаль только Карим не забил, в борьбе за Пичичи этого сезона уже всего на 3 гола отстает от покорителя альмерий, бохумов и лудогорцев. Ну ничего, Бензема забивать-то начал после нового года, еще есть целых 10 туров.
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+1
-2
жaжa_thе_bеst (Харьков)
16.04.2023 в 00:51
Скоро с барсело}{ов снимут 59 очков и они скатяцца на дно турнирной таблицы! А чемпион как всегда Реал! Первая команда в Испании! Короли мирового футбола еще и ЛЧ выиграют. А у Барсело}{ов все голы заберут!
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0
-1
жaжa_thе_bеst (Харьков)
16.04.2023 в 00:31
Реал лучшая команда во все времена. Потому она всем нравицца. Только чудо должно случицца чтобы Реал не стал чемпионом мира. Атсасу у всех если это не случицца!
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