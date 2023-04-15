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Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:2. Выручил тот, от кого не ожидали
"Сливочным" надо подправить прицел
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Реал" победил "Кадис" скромно, хотя по игре это должен был быть разгром. 30 ударов по воротам, 9 попыток в створ, 2 удара в каркас - это же безумие!
"Кадис" свой единственный момент упустил уже на старте, когда Эспино диагональным ударом попал в штангу. Больше не было ни-че-го.
Если же мы станет перечислять все, что создал в своих атаках Мадрид, то читать вам придется до утра. Если очень-очень вкратце, то еще до перерыва Бензема запорол выход один на один, а затем с пяти метров пробил в перекладину; Себальос не забил мощным ударом с лету; Родриго проиграл рандеву Давиду Хилю.
Кстати, запомните это имя - у Хиля явно есть потенциал быть не только дублером, но и играть в основе клуба Ла Лиги. Блестящая реакция и чувство ворот.
На старте второго тайма оно еще раз выручило вратаря "Кадиса", когда Родриго выбежал на ворота - Хиль не упал заранее, а дождался, пока бразилец критично к нему приблизится.
Лишь спустя полсотни атак, десятки ударов и уйму моментов "Реалу" таки удалось пробить поймавшего кураж вратаря. Помог тот, кто в этом составе Мадрида чуть ли не наименее опасен - это Начо идеально бахнул из-за пределов штрафной.
¡Otro paradón de @DavidGil_1!#CádizRealMadrid #LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/i9jEvU3m54— LaLiga (@LaLiga) April 15, 2023
Ну, а когда прорвало, стало уже проще. Через 4 минуты Асенсио в контратаке элегантно покатил мяч точно под штангу - и на этом игра была закрыта.
"Реал" в форме, он играет легко и вдохновенно - это заметно. В таблице он отстает от "Барсы" на 10 очков, но это и не главное. Ключевые бои Мадрида в ЛЧ, где у него шикарные шансы на полуфинал.
Ну, а касательно "Кадиса", то он просто попал под каток. Так бывает - не его уровень. В таблице "Субмарина" теперь 15-я с 31 очком.
29-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Начо, 72, Асенсио, 76
"Кадис": Хиль - Парра (Мере, 55), Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда, Феде (Рохер Марти, 70), Алькарас, Собрино (Алекс, 70) - Гвардиола (Алехо, 70), Рамос (Негредо, 78)
"Реал": Куртуа - Васкес (Камавинга, 67), Милитао, Рюдигер, Начо - Вальверде (Модрич, 80), Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Родриго (Азар, 80)
Предупреждение: Алькарас, 29
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