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Анчелотти - после победы над Кадисом: В первом тайме не хватало успешных действий, но сыграли хорошо
Коуч доволен своими игроками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (2:0).
"Это был полноценный матч. В первом тайме не хватало успешных действий, но команда сыграла очень хорошо. Мы забили в самой сложной ситуации. Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой в этой встрече…
Начо, Себальос, Асенсио… они представляют дополнительную ценность для этой команды. Завтра мы должны поработать с теми, кто ещё не тренировался, а затем отправиться отдыхать", - говорит тренер.
На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка. От лидирующей "Барселоны" команда отстаёт на 10 очков.
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