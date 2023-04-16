Анчелотти - после победы над Кадисом: В первом тайме не хватало успешных действий, но сыграли хорошо

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Кадисом" (2:0).

"Это был полноценный матч. В первом тайме не хватало успешных действий, но команда сыграла очень хорошо. Мы забили в самой сложной ситуации. Мы продемонстрировали энергию и хороший настрой в этой встрече…

Начо, Себальос, Асенсио… они представляют дополнительную ценность для этой команды. Завтра мы должны поработать с теми, кто ещё не тренировался, а затем отправиться отдыхать", - говорит тренер.