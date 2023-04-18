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Компани: Азар еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул

Испания
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Бывший защитник сборной Бельгии продолжает верить в Азара

Компани: Азар еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул

Фото: twitter.com/realmadrid

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Венсан Компани выразил поддержку своему бывшему партнеру по команде Эдену Азару.

"Еще рано говорить о завершении карьеры. Ему пришлось иметь дело с повреждениями и их последствиями. После этого всегда трудно возвращаться.

Это игрок, который подарил нам много хороших моментов, который заставил нас гордиться тем, что мы болеем за Бельгию.

Азар еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В этом игроке, в этом человеке еще есть магия. И мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил так, как заслуживает", - сказал Компани в інтервью rtbf.be.

Напомним, что одним из условий возвращения Зинедина Зидана в "Реал" является сохранение Эдена Азара в команде.

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В статье: Венсан Компани Эден Азар
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Источник:
rtbf.be

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