Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал потерял ключевого защитника на две недели
Алаба не поможет своей команде в ближайших матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Давид Алаба получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Челси" (2:0).
Как сообщает El Chiringuito TV, 30-летний австриец из-за своей травмы будет отсутствовать две недели. Отмечается, что Давид вероятнее всего успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против "Осасуны", который состоится 6 мая.
При этом также неясно, поможет ли Алаба в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (9 мая).
Алаба - ключевой игрок "Реала" в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Аль-Наср сделал заявление по поводу скандального жеста Роналду
- Не без сюрпризов: Известны все полуфиналисты Лиги Европы 2023. Расписание матчей
- Лига конференций. Леху не хватило сил, Вест Хэм и АЗ подтвердили класс, Базель шокировал Ниццу
- Жирона установила солидный ценник на Цыганкова
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО