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Реал потерял ключевого защитника на две недели

Испания
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Алаба не поможет своей команде в ближайших матчах

Реал потерял ключевого защитника на две недели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Давид Алаба получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Челси" (2:0).

Как сообщает El Chiringuito TV, 30-летний австриец из-за своей травмы будет отсутствовать две недели. Отмечается, что Давид вероятнее всего успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против "Осасуны", который состоится 6 мая.

При этом также неясно, поможет ли Алаба в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (9 мая).

Алаба - ключевой игрок "Реала" в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
El Chiringuito TV

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