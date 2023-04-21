Реал потерял ключевого защитника на две недели

Защитник "Реала" Давид Алаба получил повреждение в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Челси" (2:0).

Как сообщает El Chiringuito TV, 30-летний австриец из-за своей травмы будет отсутствовать две недели. Отмечается, что Давид вероятнее всего успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против "Осасуны", который состоится 6 мая.

При этом также неясно, поможет ли Алаба в первом полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (9 мая).

Алаба - ключевой игрок "Реала" в нынешнем сезоне. На его счету 2 гола и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.