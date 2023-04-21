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Барселона близка к соглашению с Месси и Гюндоганом
Барселона планирует подписать двух свободных агентов
Как и в прошлом сезоне, "Барселона" стремится завершить часть своих летних трансферов раньше, а именно за счет свободных агентов.
В прошлом сезоне это были Франк Кессье и Андреас Кристенсен, которые были подписаны после окончания их контрактов в "Милане" и "Челси" соответственно. На этот раз "Барселона" снова планирует провернуть несколько сделок.
Илкай Гюндоган и Лионель Месси тесно связаны с переходами к лидеру Ла Лиги. Relevo сообщает, что они почти пришли к согласию в подписании контрактов. Ранее журналист Ферран Корреас
Эта новость появилась после того, как "Барселона" и Ла Лига сообщили, что согласовали финансовый план на это лето, который позволит каталонцам переподписать Месси.
Месси проводит уже второй сезон за парижан и в этом сезоне сыграл 35 матчей, забил 20 голов за отдал 18 результативных передач.
Гюндоган в этом сезоне сыграл 41 игру, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
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