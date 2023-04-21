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Барселона близка к соглашению с Месси и Гюндоганом

Испания
(1 голосов)

Барселона планирует подписать двух свободных агентов

Барселона близка к соглашению с Месси и Гюндоганом

Новина українською

Как и в прошлом сезоне, "Барселона" стремится завершить часть своих летних трансферов раньше, а именно за счет свободных агентов.

В прошлом сезоне это были Франк Кессье и Андреас Кристенсен, которые были подписаны после окончания их контрактов в "Милане" и "Челси" соответственно. На этот раз "Барселона" снова планирует провернуть несколько сделок.

Илкай Гюндоган и Лионель Месси тесно связаны с переходами к лидеру Ла Лиги. Relevo сообщает, что они почти пришли к согласию в подписании контрактов. Ранее журналист Ферран Корреас сообщил о переходе полузащитника "Манчестер Сити".

Эта новость появилась после того, как "Барселона" и Ла Лига сообщили, что согласовали финансовый план на это лето, который позволит каталонцам переподписать Месси.

Месси проводит уже второй сезон за парижан и в этом сезоне сыграл 35 матчей, забил 20 голов за отдал 18 результативных передач.
Гюндоган в этом сезоне сыграл 41 игру, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
relevo.com

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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.04.2023 в 15:19
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