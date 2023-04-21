  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн: Первый год в Барсе был тяжелым. Я был в запасе, не играл
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн: Первый год в Барсе был тяжелым. Я был в запасе, не играл

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Антуан вспомнил первый период в составе каталонцев

Гризманн: Первый год в Барсе был тяжелым. Я был в запасе, не играл

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризман поделился мыслями на счет сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться после перехода в каталонскую "Барселону".

"Первый год (в "Барсе") был трудным. Я был запасным игроком, не играл. Система игры была другой. Я выходил на другую позицию – мне пришлось к этому привыкать. Уже второй год мне понравился – я получил удовольствие", – рассказал француз.

В первом своем сезоне в футболке "сине-гранатовых" Антуан отыграл за "Барсу" 48 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Примера. Эспаньол - Кадис 0:0. Победить хотели только Попугаи
yellow-arrow
Форвард Севилья признан игроком недели в Лиге Европы
yellow-arrow
Хави сообщил игрокам Барсы, что Месси может вернуться в клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде