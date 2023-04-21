Гризманн: Первый год в Барсе был тяжелым. Я был в запасе, не играл

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризман поделился мыслями на счет сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться после перехода в каталонскую "Барселону".

"Первый год (в "Барсе") был трудным. Я был запасным игроком, не играл. Система игры была другой. Я выходил на другую позицию – мне пришлось к этому привыкать. Уже второй год мне понравился – я получил удовольствие", – рассказал француз.

В первом своем сезоне в футболке "сине-гранатовых" Антуан отыграл за "Барсу" 48 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и 4 ассиста.