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Гризманн: Первый год в Барсе был тяжелым. Я был в запасе, не играл
Антуан вспомнил первый период в составе каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризман поделился мыслями на счет сложностей, с которыми ему пришлось столкнуться после перехода в каталонскую "Барселону".
"Первый год (в "Барсе") был трудным. Я был запасным игроком, не играл. Система игры была другой. Я выходил на другую позицию – мне пришлось к этому привыкать. Уже второй год мне понравился – я получил удовольствие", – рассказал француз.
В первом своем сезоне в футболке "сине-гранатовых" Антуан отыграл за "Барсу" 48 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и 4 ассиста.
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