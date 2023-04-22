  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник

Испания
(1 голосов)

Трансфер в статусе свободного агента состоится уже скоро

Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино нашел вариант продолжения карьеры. Его контракт завершается в конце текущего сезона, а бразилец не захотел продлевать соглашение с "мерсисайдцами".

Согласно информации Daily Mail, Фирмино станет игроком "Барселоны". Бразилец уже согласился на переход в состав каталонцев.

Роберто присоединится к “блаугране” на правах свободного агента.

Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В общей сложности он провел в составе "мерсисайдцев" 360 матчей, в которых отличился 109 голами и 79 ассистами. Вместе с подопечными Клоппа он завоевал все семь возможных трофеев: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бразильца в 22 миллиона евро. В 2015-м году "Ливерпуль" отдал за Фирмино "Хоффенхайму" 41 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Реал - Сельта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вальядолид - Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Реал Мадрид - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ливерпуль Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Нескорений (українець)
22.04.2023 в 11:46
Дело Бартомеу и Абидаля живёт.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде