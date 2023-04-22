Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино нашел вариант продолжения карьеры. Его контракт завершается в конце текущего сезона, а бразилец не захотел продлевать соглашение с "мерсисайдцами".

Согласно информации Daily Mail, Фирмино станет игроком "Барселоны". Бразилец уже согласился на переход в состав каталонцев.

Роберто присоединится к “блаугране” на правах свободного агента.

Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В общей сложности он провел в составе "мерсисайдцев" 360 матчей, в которых отличился 109 голами и 79 ассистами. Вместе с подопечными Клоппа он завоевал все семь возможных трофеев: Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего бразильца в 22 миллиона евро. В 2015-м году "Ливерпуль" отдал за Фирмино "Хоффенхайму" 41 млн евро.