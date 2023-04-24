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Азар получил повреждение. Он выбыл из состава Реала на следующий матч
Концовка сезона не задалась
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Нападающий "Реала" Эден Азар получил повреждение щиколотки на тренировке. Бельгиец выбыл из заявки команды на матч с "Жироной".
Завтра игрок пройдет тестирование на базе "Реала" в Вальдебебас.
Поединок состоится завтра, 25-го апреля, в 20:30.
В этом сезоне Азар провел всего 9 матчей и забил 1 гол. У бывшего лидера "Челси" было меньше повреждений, чем в предыдущих сезонах, но, кажется игрок полностью потерял доверие Карло Анчелотти.
Hazard ha sufrido un golpe en el tobillo durante el entrenamiento y se cae de la convocatoria contra el Girona.— Picón (@JorgeCPicon) April 24, 2023
Mañana, pruebas en Valdebebas.@relevo pic.twitter.com/nHnTyPF3wF
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