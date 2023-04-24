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Азар получил повреждение. Он выбыл из состава Реала на следующий матч

Испания
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(1 голосов)

Концовка сезона не задалась

Азар получил повреждение. Он выбыл из состава Реала на следующий матч

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар получил повреждение щиколотки на тренировке. Бельгиец выбыл из заявки команды на матч с "Жироной".

Завтра игрок пройдет тестирование на базе "Реала" в Вальдебебас.

Поединок состоится завтра, 25-го апреля, в 20:30.

В этом сезоне Азар провел всего 9 матчей и забил 1 гол. У бывшего лидера "Челси" было меньше повреждений, чем в предыдущих сезонах, но, кажется игрок полностью потерял доверие Карло Анчелотти.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2023 в 17:03
“Концовка сезона не задалась” , a так в принципе провел сезон на высоком уровне
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