Азар получил повреждение. Он выбыл из состава Реала на следующий матч

Нападающий "Реала" Эден Азар получил повреждение щиколотки на тренировке. Бельгиец выбыл из заявки команды на матч с "Жироной".

Завтра игрок пройдет тестирование на базе "Реала" в Вальдебебас.

Поединок состоится завтра, 25-го апреля, в 20:30.

В этом сезоне Азар провел всего 9 матчей и забил 1 гол. У бывшего лидера "Челси" было меньше повреждений, чем в предыдущих сезонах, но, кажется игрок полностью потерял доверие Карло Анчелотти.