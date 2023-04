Примера. Субмарина подплывает к зоне ЛЧ, триумфы Севильи и Валенсии в добавленное время

Интересный матч и большая победа "Валенсии", которая повысила ее шансы на вылететь в конце сезона.

Качество футбола? Невысокое, конечно. Диахаби уже на 5-й минуте махнул мимо мяча и вывел Ларина на свидание с Мамардашвили, которое закончилось голом "Вальядолида".

Другим ярким событием первого тайма стал удар Эскудеро с центра поля - до гола не хватило всего-ничего. И все, перерыв.

Во втором тайме событий тоже долго не было, пока на 60-й минуте детскую ошибку не допустил Масип. Вратарь "Пуселы" потерял ворота и сознательно пропустил удар Диахаби, думая, что мяч улетает за лицевую. Редкое такое увидишь!

6 - #CyleLarin ???????? has scored six goals since his arrival to @realvalladolidE ????⚪️. The Canadian is, alongside Ludovic Ajorque (Mainz) and Cody Gakpo (Liverpool), the Winter signing with the most goals scored in the Top 5 European leagues this season. Maple. pic.twitter.com/AocxgzclQf — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2023

Еще один ляп "Вальядолид" допустил через 5 минут, когда Фреснеда после элегантного паса Ларина пяткой с линии вратарской пальнул в перекладину.

Надо ли говорить, что все это плохо для гостей кончилось? "Валенсия" отнюдь не блистала впереди, постоянно сбивалась на бесцельные навесы, перелетавшие Кавани. Однако на 93-й минуте местный талант Хави Герра внезапно включил режим Джеррарда - протащил мяч через опорную зону на длинном шаге и мощно ударил, не доходя до штрафной. Великолепный гол!

В таблице он поднял "Лос Чес" на 16-е место с 33 очками. У "Вальядолида" - 35 баллов и 14-я позиция.

31-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: Диахаби, 60, Герра, 90+3 - Ларин, 6

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Озкачар (Дуро, 46), Гайя - Муса (Диего Лопес, 84), Нико Гонсалес (Мориба, 84), Алмейда (Герра, 89), Самуэл Лино (Лато, 90+4) - Кавани

"Вальядолид": Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Онгла, Эль-Ямик (Хави Санчес, 53), Эскудеро (Кенеди, 80) - Амалла (Агуадо, 44), Мончу, Кике Перес (Оласа, 79) - Плата (Плано, 80), Ларин

Предупреждения: Кике Перес, 55, Масип, 57, Онгла, 66, Хоакин Фернандес, 71

"Желтая субмарина" продолжает свою гонку за ТОП-4. Шансов мало, но парни не сдаются, респект им.

Победа над "Эспаньолом" получилась сложной. Весь первый тайм "Вильярреал" атаковал почти без моментов, а напоследок еще и гол в раздевалку получил - "Попугаям" помог стандарт.

Идеальный дальний удар от Капу, а также пенальти позволили хозяевам быстренько привести табло в соответствие с картинкой на поле, однако усилия партнеров чуть не испортил Пау Торрес. Его ляп подарил "Эспаньолу" выпад 2 в 1, и Хоселу счет сравнял.

Заслуживали ли гости ничью? Скорее, нет. 4:13 по ударам в створ ворот - это слишком мало.

Юный талант "Вильярреала" Николя Жексон, который с каждым туром играет все увереннее, добил "Попугаев" на 80-й минуте, результативно сбегав в быстрый отрыв.

31 - @VillarrealCFen ???????? made 31 shots against #Espanyol ????⚪️, their highest tally in a single @LaLigaEN game in the 21st century surpassing the 30 made against Sevilla in October 2003. Siege. pic.twitter.com/5nkiGVkSGU — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2023

Ну, а финальную точку поставил все тот же Капу - объективно лучший игрок вечера.

В таблице победа позволила "Подводникам" набрать 50 очков; от 4-го места их отделают всего 5 баллов. "Эспаньол", в свою очередь, остался в зоне вылета - 19-я строчка и 28 баллов.

31-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 4:2

Голы: Капу, 53, 90+2, Парехо, 63, Жексон, 80 - Пуадо, 45, Хоселу, 73

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 90+1) - Парехо, Капу - Чуквезе, Ло Сельсо (Терратс, 90+4), Пино - Жексон (Баэна, 90+3)

"Эспаньол": Пачеко - Калеро (Симо, 76), Монтес, Серхи Гомес, Хиль - Пуадо (Педроса, 85), Баре (Эспозито, 67), Винисиус Соуза (Меламед, 85), Брейтуэйт - Дардер - Хоселу

Предупреждения: Жексон, 16, Пино, 58 - Калеро, 40, Пуадо, 58, Монтес, 62, Хиль, 77

Удаление: Эспозито, 90+5

Скучноватый матч от команд, исход которого решила глупая индивидуальна ошибка.

Вообще матч смотрелся довольно печально - команды завершили его вообще без ударов в створ ворот с игры.

При этом у басков хотя бы моменты были. В первом тайме ВАР отменил голы Нико Уильямса и Гурусеты из-за небольших офсайдов, во втором - Гудель отразил удар Нико, летевший в неприкрытые ворота.

А что "Севилья"? Она стремилась повторять игру "Атлетика" флангами, но Ламеле и Сусо не хватало точности; Хиля в решающий момент съел Вивиан. Эн-Несири выиграл аж 6 верховых дуэлей, но классных передач не получил.

Примерно на 75-й минуте и "Атлетик" тоже остановился - видимо, баски смирились с ничьей. И как же больно они ошиблись!

На 91-й минуте в абсолютно безобидной ситуации Йерай поскользнулся с мячом в своей штрафной, на него налетел Окампос, и защитник его сбил. Пенальти! Сам Лукас его реализовал - и этим поверг "Сан Мамес" в шок. Кажется, ни зрители, ни Эрнесто Вальверде не понимали, что происходит.

SEVILLA IS BACK!



2-2 away vs Manchester United

0-2 win away against Valencia

3-0 home against Manchester United

2-1 home vs Villareal

0-1 away vs Athletic Bilbao pic.twitter.com/GtpT3xu9oQ — RMFC (@TeamRMFC) April 27, 2023

В таблице "Атлетику" пока ничего не грозит - он все еще 7-й с 46 очками. Если "Реал" победит в финале Кубка, то 7-е место отправится в Лигу конференций - не так и плохо. При этом "Севилья" на таком ходу, что сбрасывает ее со счетов нельзя, хотя пока южане и отстают - 11-е место, 41 очко.

31-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" - 0:1

Гол: Окампос, 90+2 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче - Эррера (Венседор, 81), Дани Гарсия - Уильямс (Рауль Гарсия, 80), Сансет, Нико Уильямс - Гурусета (Беренгер, 66)

"Севилья": Дмитрович - Навас (Монтьель, 56), Баде, Гудель, Акунья (Теллес, 84) - Фернандо, Ракитич (Гуйе, 55) - Окампос, Сусо (Папу Гомес, 56), Ламела (Хиль, 46) - Эн-Несири

Предупреждения: Сансет, 72, Йерай, 90+1, Рауль Гарсия, 90+1 - Ламела, 38, Акунья, 45, Окампос, 81