Гути: После возвращения Месси Барселона вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути отреагировал на слухи о потенциальном возвращении нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в "Барселону":

"Для любого болельщика "Барселоны" это было бы воссоединение. Но в спортивном плане для "Барселоны" это не хорошо, потому что клуб вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока.

Для Ла Лиги это тоже хорошо, хотя мне трудно представить Месси в важных матчах через год. К тому же я не знаю, как Месси и Левандовски подойдут друг другу", - говорит эксперт.