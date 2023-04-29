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Гути: После возвращения Месси Барселона вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока
Эксперт считает, что это далеко не самый лучший вариант для каталонцев
Фото: twitter.com/UEFAcom_de
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути отреагировал на слухи о потенциальном возвращении нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в "Барселону":
"Для любого болельщика "Барселоны" это было бы воссоединение. Но в спортивном плане для "Барселоны" это не хорошо, потому что клуб вернётся к временам, когда команда зависела от одного игрока.
Для Ла Лиги это тоже хорошо, хотя мне трудно представить Месси в важных матчах через год. К тому же я не знаю, как Месси и Левандовски подойдут друг другу", - говорит эксперт.
Месси перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2021 году после того, как каталонский клуб не стал продлевать его контракт. Ранее сообщалось, что испанская команда рассматривает возможность вернуть аргентинского форварда.
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