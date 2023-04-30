Хави оценил дебют за Барселону 15-летнего Ямала

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил дебют 15-летнего нападающего клуба Ламина Ямала в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:0).

"Ламин Ямал справился очень хорошо. Я сказал ему попробовать кое-что, и он это сделал. В 15 лет, представьте себе. Он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным, это понимаешь на тренировках", - говорит Хави.