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Хави оценил дебют за Барселону 15-летнего Ямала

Испания
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Игрок вчера вышел на замену против "Бетиса"

Хави оценил дебют за Барселону 15-летнего Ямала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил дебют 15-летнего нападающего клуба Ламина Ямала в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:0).

"Ламин Ямал справился очень хорошо. Я сказал ему попробовать кое-что, и он это сделал. В 15 лет, представьте себе. Он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным, это понимаешь на тренировках", - говорит Хави.

Напомним, вчера игрок вышел на поле на 86-й минуте, заменив Гави. На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 79 очков.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Marca

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