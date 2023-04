Примера. Субмарина продолжает погоню за ЛЧ, поражение Валенсии, Бордалас не помог Хетафе

Обе команды борются за выживание, так что это был матч за 6 очков, но в таком ключе его провел только "Кадис".

У хозяев мало класса, но желание, огонь в глазах сделали свое дело. "Субмарина" забросала штрафную "Валенсии" кроссами; вбрасывали даже из аута, и дважды достигли цели. Эскаланте забил после стильной скидки с ближней штанги; Гвардиола же отличился после классной фланговой работы Эспино.

"Валенсия" быстро отыграла один гол - это вратарь Ледесма потерял мяч, подарив гол Самуэлу Лино. Но это была лишь вспышка. По-настоящему "Валенсия" побежала спасаться лишь на 85-й минуте. Чего ждали - загадка.

"Кадис" отнюдь не идеален и позволял создавать остроту. Диего Лопес идеально пробивал головой, но Ледесма в прыжке достал; затем Кастильехо расстреливал уже пустой угол, но попал в защитника.

Наверное, побеги "Валенсия" в атаку пораньше - и выгрызла бы ничью, а так… Все плохо - только 17-е место с 33 очками и 2 баллами преимущества над зоной вылета. У "Кадиса" - 35 баллов и 14-я позиция.

32-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Эскаланте, 39, Гвардиола, 46 - Самуэл Лино, 51

"Кадис": Ледесма - Парра (Мбайе, 67), Луис Эрнандес, Фали Хименес (Мере, 58), Эспино - Алехо (Бонгонда, 59), Эскаланте, Феде, Собрино - Гвардиола (Лосано, 72), Рамос (Алькарас, 67)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье (Коррея, 71), Джемерт (Кастильехо, 56), Диахаби, Озкачар, Лато (Кавани, 82) - Муса (Диего Лопес, 56), Мориба, Нико Гонсалес (Герра, 71), Самуэл Лино - Дуро

Предупреждения: Феде, 60, Собрино, 85, Лосано, 89, Ледесма, 90, Луис Эрнандес, 90+1, Эспино, 90+6 - Кастильехо, 75, Мориба, 85

Погоня "Вильярреала" за зоной ЛЧ продолжается. А "Сельта" проиграла 3-й из 4 последних матчей.

Удивительное дело: у "Подводников" три гола при трех ударах в створ ворот, даже у "Сельты" больше, но успех команды Кике Сетьена легок и неоспорим.

"Кельтов" подвела их сверхвысокая линия защиты. "Вильярреал" поиздевался над ней дважды за стартовые 12 минут - и оба момента Жексон блестяще реализовал.

Затем был еще третий - Пино заработал пенальти, но Парехо с точки запустил "паненку" на трибуны. Между прочим, вторая кряду ошибка ветерана с 11 метров - может, пора менять исполнителя? Тем более, сегодня это едва не аукнулось.

На 29-й минуте почти двухметровый Странд Ларсен забил редкий для себя гол ногой - и "Вильярреалу" пришлось немного понервничать.

22 - @VillarrealCFen have won 22 points from their last 10 LaLiga games (W7 D1 L2), one more than in their previous 18 league games (21 points - W6 D3 L9). Submarine. pic.twitter.com/YqXqmK8D92

А выручило знаете, что? Правильно - все та же аномально высокая линия защиты "Сельты". Чуквезе свой шанс запорол, а вот Терратс после прострела Пино был точен - и таки закрыл игру.

В таблице "Вильярреал" теперь отстает от идущего 4-м "Реала Сосьедад" на 5 очков - 53 против 58. У "Сельты" - 39 баллов и 13-я позиция.

32-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Сельта" - 3:1

Голы: Жексон, 2, 12, Терратс, 70 - Странд Ларсен, 29

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено - Парехо, Капу (Баэна, 64) - Чуквезе (Хассан, 63), Ло Сельсо (Терратс, 46), Пино (Педраса, 86) - Жексон (Тригейрос, 76)

"Сельта": Вильяр - Васкес, Айду, Нуньес, Галан - де ла Торре, Оскар (Вейга, 63), Тапиа (Бельтран, 63), Серви (Мигель Родригес, 72) - Странд Ларсен (Пасиенсия, 79), Сеферович (Аспас, 63)

Предупреждения: Капу, 22 - Сеферович, 25, Васкес, 46, Нуньес, 49, Тапиа, 54

"Эспаньол" не собирается сдавать и покорно вылетать в Сегунду - сегодня это стало очевидно.

"Хетафе" был бит в одну калитку. 8:2 по ударам в створ, 13:8 по выигранным единоборствам. И это не говоря уже о таком субъективном компоненте, как впечатление от игры.

"Эспаньол" обязан был забивать куда больше, но против выступил великолепный Давид Сория. В середине первого тайма он справился с двойным шансом Брейтуэйта и Меламеда; отразил попытку все того же Меламеда со второго этажа; отбил добивание от Хоселу и даже справился с выходом на ворота Пуадо.

Пробить поймавшего кураж вратаря "Эспаньолу" удалось только раз, и то с пенальти - это Аленья его привез, сыграв рукой в штрафной.

"Хетафе"? Пока комичное возвращение Пепа Бордаласа сказалось только на грубости - ее стало еще больше.

8 - Espanyol have achieved their first LaLiga win since 25 February 2023 (2-1 vs Mallorca), ending the worst current winless run of any team in the competition (G8 D1 L7). Hope. pic.twitter.com/wcCWImZY04