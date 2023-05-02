Мендеш пообещал Барселоне, что летом за Фати предложат 70 миллионов евро

Агент вингера "Барселоны" Ансу Фати Жорже Мендеш гарантировал клубу, что летом добудет предложение на 70 миллионов евро по своему клиенту. Оно будет из чемпионата Англии.

Хави не рассчитывает на 20-летнего испанца в следующем сезоне и клуб хочет его продать. Так "Барселона" не только избавится от лишнего игрока, но и улучшит свое финансовое состояние. "Блауграна" планирует вернуть летом Месси и ей понадобиться разрузить зарплатную ведомость.

Ранее отец игрока жаловался на малое количество игрового времени у сына. Сообщалось, что "Барселоне" это не понравилось.

Игрок провел в этом сезоне 45 матчей за "Барсу", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.