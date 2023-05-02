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Мендеш пообещал Барселоне, что летом за Фати предложат 70 миллионов евро

Испания
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Оно поступит из АПЛ

Мендеш пообещал Барселоне, что летом за Фати предложат 70 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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Агент вингера "Барселоны" Ансу Фати Жорже Мендеш гарантировал клубу, что летом добудет предложение на 70 миллионов евро по своему клиенту. Оно будет из чемпионата Англии.

Хави не рассчитывает на 20-летнего испанца в следующем сезоне и клуб хочет его продать. Так "Барселона" не только избавится от лишнего игрока, но и улучшит свое финансовое состояние. "Блауграна" планирует вернуть летом Месси и ей понадобиться разрузить зарплатную ведомость.

Ранее отец игрока жаловался на малое количество игрового времени у сына. Сообщалось, что "Барселоне" это не понравилось.

Игрок провел в этом сезоне 45 матчей за "Барсу", забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Источник:
sport.es

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