Фати не желает уходить из Барселоны, хотя руководство хочет его продать

Нападающий Ансу Фати не хочет покидать "Барселону" будущим летом. Испанец задумается об уходе только если главный тренер Хави скажет ему, что на него не рассчитывает.

Сообщается, что агент игрока Жорже Мендеш пока не приносил предложений по нападающему. Он встречался с отцом Фати Бори, чтобы уточнить планы игрока на будущее.

При этом ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать игрока. Мендеш пообещал клубу, что достанет предложение на 70 миллионов и это будет клуб из АПЛ.

В этом сезоне Фати провел за "Барселону" 46 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 35 миллионов евро.