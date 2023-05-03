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Фати не желает уходить из Барселоны, хотя руководство хочет его продать
Он хочет услышать от Хави, что тот на него не рассчитывает
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий Ансу Фати не хочет покидать "Барселону" будущим летом. Испанец задумается об уходе только если главный тренер Хави скажет ему, что на него не рассчитывает.
Сообщается, что агент игрока Жорже Мендеш пока не приносил предложений по нападающему. Он встречался с отцом Фати Бори, чтобы уточнить планы игрока на будущее.
При этом ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать игрока. Мендеш пообещал клубу, что достанет предложение на 70 миллионов и это будет клуб из АПЛ.
В этом сезоне Фати провел за "Барселону" 46 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 35 миллионов евро.
????Mendes NO trajo ninguna oferta por Ansu.— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 3, 2023
Solo se reunió con Bori para saber si su hijo había cambiado de opinión.
Ansu sigue con la misma decisión firme de quedarse en el Barça.
Solo se plantearía salir, si Xavi le dice a la cara “no cuento contigo”. @partidazocope @tjcope
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