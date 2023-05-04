Примера. Атлетико обошел Реал, неоднозначная Валенсия, в Хетафе вернулась жесткость

"Матрасники" вышли на чистое второе место, обойдя "Реал" - мелочь, но фанатам приятно.

"Кадис" очень устал на выходных с "Валенсией" (2:1), поэтому сегодня выставил неосновной состав. Де-факто это была капитуляция еще до выхода на поле.

Собственно, так гости и играли. Единственный шанс как-то повлиять на матч имел Мбайе на 16-й минуте, но его гол ВАР отменил из-за офсайда.

В остальном на поле был только "Атлетико", а больше других Антуан Гризманн, который уже до перерыва оформил дубль двумя идеальными ударами в касание со средней дистанции.

Еще одну попытку француза заблокировали. Также не использовали шансы Мората, Карраско - эти двое свои голы перенесли на начало второго тайма, ведь "Кадису" перерыв помог, как мертвому припарка.

5 - Atlético de Madrid have scored five or more goals in consecutive LaLiga games for the fourth time ever, the first time since January 1948. Unleashed. pic.twitter.com/d5dEaDdiLd — OptaJose (@OptaJose) May 3, 2023

В итоге остановилась команда Диего Симеоне на пяти голах. "Субмарина" ответила на него гениальным дальним ударом Лосано - и на том завершили.

В таблице у "Атлетико" теперь 69 очков - на очко больше, чем у "Реала". У "Кадиса", в свою очередь, 35 баллов и 15-я строчка.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Кадис" - 5:1

Голы: Гризманн, 2, 27, Мората, 48, Карраско, 57 (с пенальти), Молина, 73 - Лосано, 72

"Атлетико": Грбич - Молина (Доэрти, 86), Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Корреа, 64) - де Пауль, Коке, Лемар (Регилон, 72) - Гризманн, Мората (Барриос, 71)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Мере, Мбайе, Арсамендия - Диарра (Лосано, 46) - Бонгонда, Алькарас, Алекс (Хосе Мари, 61), Алехо (де ла Роса, 72) - Негредо (Рамос, 61)

Предупреждения: Карраско, 21, Лемар, 36 - Диарра, 16, Алехо, 38

Здесь имеем ничью, которая категорично не устроила ни одну из команд.

"Вильярреал" выглядел сущим монстром на фоне "Валенсии" в течение 65 минут, но забить удалось только раз - Жексон прошил Мамардашвили с острого угла.

Остальные попытки - мимо. Особенно запомнился промах Баэны с 7-8 метров в первом тайме, а также выстрел все того же Жексона в штангу из полукруга перед штрафной.

"Летучие мыши", в свою очередь, лишь при 0:1 заиграли на полную мощь. Спрашивается, чего ждали? Кого боялись?

Стоило "Валенсии" пойти вперед, как защита "Подводников" начала ошибаться, пошли моменты. Диего Лопес замыкал прострел - мимо. Кавани эффектно забил с линии штрафной - офсайд. Альберто Мари отличился после вертикального рывка и заброса - опять офсайд.

Легально забить хозяевам в итоге помог их бывший лидер Дани Парехо - это он потерял мяч возле собственной штрафной, и все закончилось голом Лино.

Don Daniel Parejo chutando faltas contra 19 equipos de Primera.



Don Daniel Parejo chutando faltas contra el Valencia. pic.twitter.com/FPs3eidEl6 — Requena (@JRequena89) May 3, 2023

В таблице это означает фактическую капитуляцию "Вильярреала" в борьбе з ТОП-4 - догнать оторвавшийся на 7 очков "Реал Сосьедад" почти нереально. В то же время "Валенсия" с 34 баллами остается 17-й.

33-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Самуэл Лино, 72 - Жексон, 62

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Диахаби, Паулиста, Гайя - Герра, Нико Гонсалес (Мориба, 56) - Муса (Диего Лопес, 46), Алмейда (Дуро, 70), Самуэл Лино (Лато, 86) - Кавани (Альберто Мари, 86)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Терратс (Тригейрос, 74), Парехо, Баэна - Чуквезе (Жерар Морено, 81), Жексон, Пино (Капу, 66)

Предупреждения: Нико Гонсалес, 27, Самуэл Лино, 27, Коррея, 39, Кавани, 45+1 - Жексон, 41, Парехо, 56

Первая победа "Хетафе" после возвращения Пепа Бордаласа - и рука тренера сразу узнается.

Обилие фолов, карточек, почти двукратное преимущество над соперником по количеству выигранных единоборств (17-10) - все это футбол, который приносил "Хета" успех 3-4 года назад.

И что "Сельта"? Она не выдержала. Уже на 2-й минуте Унал спровоцировал Бельтрана на ошибку, заработал пенальти и сам же его реализовал.

В дальнейшем у команд почти не было стопроцентных шансов, но синие в атаках были конкретнее. Иглесиас, Мата, Максимович напрягали Вильяра, Мунир вообще в перекладину попал. В то же время акции "Кельтов" хозяева в 95% случаев прерывали еще до удара.

Bordalas????

1 remate a puerta en contra en todo el partido, con 34% de posesión, jugando con Jaime Mata y Mitrovic que nadie sabía si seguían vivos. Te puede gustar o no su juego, pero este tío es muy bueno. pic.twitter.com/3mGr5LXBeY — galan10 (@galanpriv) May 3, 2023

Митрович и Даконам выдали мощный матч, а их визави Айду наоборот подвел своих, заработав красную - и это лишний раз подчеркнуло разницу между командами.

В таблице победа подняла "Хетафе" на 18-е место с 34 очками. У "Сельты" - 39 баллов, 13-е место и удручающая серия из 4 поражений в 5 матчах.

33-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Сельта" - 1:0

Гол: Унал, 3 (с пенальти)

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович (Анхильери, 90), Альварес - Иглесиас (Мунир, 74), Арамбарри (Альгобия, 66), Максимович - Аленья (Альдерете, 90), Унал, Мата (Порту, 74)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан (де ла Торре, 46) - Васкес (Карлес Перес, 26), Вейга (Пасиенсия, 76), Бельтран, Серви - Аспас, Странд Ларсен (Сеферович, 46)

Предупреждения: Митрович, 7, Суарес, 24, Арамбарри, 39, Даконам, 60, Иглесиас, 70, Альварес, 79, Унал, 90+1 - Айду, 21, Галан, 39, де ла Торре, 62, Сеферович, 87

Удаление: Айду, 77