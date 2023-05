Примера. Атлетико обошел Реал, неоднозначная Валенсия, в Хетафе вернулась жесткость

"Матрасники" вышли на чистое второе место, обойдя "Реал" - мелочь, но фанатам приятно.

"Кадис" очень устал на выходных с "Валенсией" (2:1), поэтому сегодня выставил неосновной состав. Де-факто это была капитуляция еще до выхода на поле.

Собственно, так гости и играли. Единственный шанс как-то повлиять на матч имел Мбайе на 16-й минуте, но его гол ВАР отменил из-за офсайда.

В остальном на поле был только "Атлетико", а больше других Антуан Гризманн, который уже до перерыва оформил дубль двумя идеальными ударами в касание со средней дистанции.

Еще одну попытку француза заблокировали. Также не использовали шансы Мората, Карраско - эти двое свои голы перенесли на начало второго тайма, ведь "Кадису" перерыв помог, как мертвому припарка.

5 - Atlético de Madrid have scored five or more goals in consecutive LaLiga games for the fourth time ever, the first time since January 1948. Unleashed. pic.twitter.com/d5dEaDdiLd