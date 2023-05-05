Примера. Характер Севильи, первый гол де Томаса, Атлетик провалился у себя дома

"Севилья" оправилась после оплеухи от "Жироны" и вернулась на победную стезю.

Фанаты точно довольны - и не только победой, но и сюжетом. Ошибки, голы, интрига - всего было вдоволь.

"Эспаньол" заслуженно выиграл первый тайм. Пропустив от Брайана Хиля после позиционной ошибки, "Попугаи" в ответ забили дважды и вдобавок не реализовали чистый выход один на один - Дмитрович не дал забить Хоселу.

"Севилье" понадобилось еще много атак, навесов и просто характера, чтобы перевернуть этот матч. Еще зимой ничего бы не вышло, но сейчас стараются все - и в герои выбился тот, от кого ждали меньше всего.

Пап Гуйе заработал пенальти на 67-й минуте, умело уйдя от Винисиуса Соузы, а на 88-й сыграл "столба", в силовой манере замкнув прострел на ближней штанге.

Просто удивительно, как работа Хосе Луиса Мендилибара преобразила "Нервион". За считанные недели апатичная, беззубая команда превратилась в коллектив бойцов, и в таблице они идут уже 11-ми с 44 очками. В то же время у "Эспаньола" даже при неплохой игре все почти катастрофично - 31 балл и 19-я строчка.

33-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Эспаньол" - 3:2

Голы: Хиль, 22, Окампос, 69 (с пенальти), Гуйе, 88 - Рекик, 29 (автогол), Пуадо, 43

"Севилья": Дмитрович - Навас, Гудель, Рекик, Теллес (Акунья, 46) - Ракитич, Гуйе - Сусо (Окампос, 33), Оливер (Баде, 90), Хиль (Монтьель, 76) - Рафа Мир (Эн-Несири, 46)

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Кабрера, Оливан (Рубен Санчес, 66) - Меламед (Баре, 82), Дардер (Винисиус Соуза, 60), Денис Суарес (Эспозито, 81), Пуадо - Хоселу

Предупреждения: Хиль, 45+2 - Денис Суарес, 62, Винисиус Соуза, 90+1

Очень неожиданный результат, который еще закручивает интригу в борьбе за 7-е место.

"Бетис" сдулся во втором тайме, но и блицкрига хватило, чтобы создать больше шансов, чем "Атлетик" придумал благодаря своему монотонному контролю.

Виллиан Жозе использовал неловкость Весги и открыл счет. Затем идеальный шанс в контратаке запорол Айосе, а под занавес тайма Акуоку головой попал в перекладину.

Баски же катали мяч туда-сюда, братья Уильямс менялись флангами, но это все мишура. По факту легальных моментов в первом тайме у "Атлетика" не было - был только несправедливый пенальти, который быстро отменил ВАР.

После перерыва Гурусета, Сансет и Иньяки пытались исправить положение, но их попыткам не хватало изюминки, и 39-летний Браво все контролировал. Гораздо качественнее своих форвардов пробил защитник Берчиче, но попал в перекладину.

Ну, и на этом все, финиш. "Бетис" достоял (домучился?) до свистка и теперь с 52 очками уверенно идет 6-м. "Атлетик" с 47 баллами опустился на 8-ю строчку.

33-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 0:1

Гол: Виллиан Жозе, 6

"Атлетик": Симон - де Маркос (Капа, 80), Вивиан, Паредес, Берчиче - Весга (Аду, 80), Дани Гарсия (Эррера, 58) - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс (Беренгер, 65) - Гурусета (Рауль Гарсия, 58)

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Акуоку, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо (Абнер, 82) - Каналес, Карвалью (Родри, 65), Айосе Перес (Луис Энрике, 75) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 75)

Предупреждения: де Маркос, 49 - Айосе Перес, 43, Песселья, 56, Гуардадо, 82

Удаление: Вивиан, 90+2

Победила команда, которой надо меньше, но она имеет преимущество в классе.

"Райо" упустил нить игры на старте, позволив Ларину нанести пару ударов из выгодных позиций, но уже к 30-й минуте усилиями прежде всего Иси Паласону игра была выровнена.

Фран Гарсия мог забить эффектный гол в раздевалку, но Масип выручил. Ненадолго! Уже на старте второй половины Рауль де Томас забил первый гол после возвращения на "Вальекас" в январе, замкнув подачу Альваро.

Празднование форварда, который не забивал целую вечность, долго было самым ярким событием тайма, ведь поведя в счете, "Райо" сушил игру.

Ну, а в концовке, когда "Вальядолид" уже от безысходности раскрылся, Альваро убежал в контратаку и выкатил мяч на Камельо - так игра была де-факто закрыта.

В таблице победа подняла "Райо" на 9-е место с 46 очками. У "Вальядолида" - 16-я позиция, 35 баллов и всего одно очко преимущества над зоной вылета.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: де Томас, 48, Камельо, 80 - Серхио Леон, 84

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сисс, 81) - Паласон (Шаваррия, 88), Трехо (Унаи Лопес, 68), Альваро Гарсия (Сальви, 88) - де Томас (Камельо, 68)

"Вальядолид": Масип - Эль-Ямик, Онгла, Хави Санчес (Кенеди, 66) - Луис Перес (Фреснеда, 25), Мончу, Кике Перес (Серхио Леон, 59), Эскудеро - Агуадо (Меса, 66) - Плата (Иван Санчес, 59), Ларин