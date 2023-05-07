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Барселона готова продать пятерых футболистов летом
Все для того, чтобы придерживаться ФФП
Фото: twitter.com/FCBarcelona
В летнее трансферное окно руководство "Барселоны" запланировало несколько продаж футболистов, чтобы оптимизировать финансовое состояние клуба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в Twitter.
Сине-гранатовые открыты для продажи Франка Кессье, Рафиньи, Маркоса Алонсо, Эрика Гарсии и Феррана Торреса.
Продажи этих футболистов помогут "Барселоне" соответствовать правилам фэйр-плей испанского чемпионата и соответственно подписывать новых футболистов.
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