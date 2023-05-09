Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского
Дружеский разговор
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 8 мая, в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, на которой ежегодно награждают спортсменов за достижения в ушедшем году.
Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым, кто выиграл сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальную (лучший спортсмен). Laureus World Sports Awards – спортивная награда, лауреатов которой определяют лучшие журналисты из около 80 стран.
На гала-концерте Лео пересекся с нападающим "Барселоны" и сборной Польши Робертом Левандовским. Диалог особенно интересен на фоне слухов о потенциальном камбэке аргентинца в Каталонию:
– Все ли хорошо в Барселоне? – спросил Месси у поляка.
– Да, все в порядке, – ответил Роберт.
– Они [Левандовский и его жена] влюблены в этот город, – добавила жена Месси Антонелла.
– Да, – кивнул Левандовский.
– Вы живете в Кастельдефельсе? – уточнил Месси [Лео жил там раньше].
????️ Messi to Lewandowski: “Everything is good in Barcelona?”— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 8, 2023
????️ Lewandowski: “Yes, all good”
????️ Antonella: “They [Lewy and his wife] are in love with the city”
????️ Leo Messi: “Do you live in Castelldefels (where Leo lives)?”
pic.twitter.com/4Jr9gWGyqy
На днях RMC Sport сообщил, что приоритетом Лионеля Месси является возвращение в "Барсу", даже если этот трансфер будет сложным по финансовым причинам, учитывая правила, действующие в Ла Лиге. 35-летний футболист готов сократить свою зарплату втрое, чтобы вернуться в родной клуб.
Популярное сейчас
- В ВСУ уточнили количество ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 9 мая
- Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 09.05.2023
- Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями
- Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО