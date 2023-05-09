"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского

В понедельник, 8 мая, в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, на которой ежегодно награждают спортсменов за достижения в ушедшем году.

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым, кто выиграл сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальную (лучший спортсмен). Laureus World Sports Awards – спортивная награда, лауреатов которой определяют лучшие журналисты из около 80 стран.

На гала-концерте Лео пересекся с нападающим "Барселоны" и сборной Польши Робертом Левандовским. Диалог особенно интересен на фоне слухов о потенциальном камбэке аргентинца в Каталонию:

– Все ли хорошо в Барселоне? – спросил Месси у поляка. – Да, все в порядке, – ответил Роберт. – Они [Левандовский и его жена] влюблены в этот город, – добавила жена Месси Антонелла. – Да, – кивнул Левандовский. – Вы живете в Кастельдефельсе? – уточнил Месси [Лео жил там раньше].

????️ Messi to Lewandowski: “Everything is good in Barcelona?”



????️ Lewandowski: “Yes, all good”



????️ Antonella: “They [Lewy and his wife] are in love with the city”



????️ Leo Messi: “Do you live in Castelldefels (where Leo lives)?”



pic.twitter.com/4Jr9gWGyqy — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 8, 2023

На днях RMC Sport сообщил, что приоритетом Лионеля Месси является возвращение в "Барсу", даже если этот трансфер будет сложным по финансовым причинам, учитывая правила, действующие в Ла Лиге. 35-летний футболист готов сократить свою зарплату втрое, чтобы вернуться в родной клуб.