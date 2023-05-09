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"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского

Испания
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Дружеский разговор

"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 8 мая, в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, на которой ежегодно награждают спортсменов за достижения в ушедшем году.

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым, кто выиграл сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальную (лучший спортсмен). Laureus World Sports Awards – спортивная награда, лауреатов которой определяют лучшие журналисты из около 80 стран.

На гала-концерте Лео пересекся с нападающим "Барселоны" и сборной Польши Робертом Левандовским. Диалог особенно интересен на фоне слухов о потенциальном камбэке аргентинца в Каталонию:

– Все ли хорошо в Барселоне? – спросил Месси у поляка.

– Да, все в порядке, – ответил Роберт.

– Они [Левандовский и его жена] влюблены в этот город, – добавила жена Месси Антонелла.

– Да, – кивнул Левандовский.

– Вы живете в Кастельдефельсе? – уточнил Месси [Лео жил там раньше].

На днях RMC Sport сообщил, что приоритетом Лионеля Месси является возвращение в "Барсу", даже если этот трансфер будет сложным по финансовым причинам, учитывая правила, действующие в Ла Лиге. 35-летний футболист готов сократить свою зарплату втрое, чтобы вернуться в родной клуб.

Читайте такжеЛионель Месси – спортсмен 2023-го года по версии Laureus. Аргентина – лучшая команда

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Барселона Антонелла Роккуццо
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Источник:
RMC

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