"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского

В понедельник, 8 мая, в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, на которой ежегодно награждают спортсменов за достижения в ушедшем году.

Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси стал первым, кто выиграл сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальную (лучший спортсмен). Laureus World Sports Awards – спортивная награда, лауреатов которой определяют лучшие журналисты из около 80 стран.

На гала-концерте Лео пересекся с нападающим "Барселоны" и сборной Польши Робертом Левандовским. Диалог особенно интересен на фоне слухов о потенциальном камбэке аргентинца в Каталонию:

????️ Messi to Lewandowski: “Everything is good in Barcelona?”



????️ Lewandowski: “Yes, all good”



????️ Antonella: “They [Lewy and his wife] are in love with the city”



????️ Leo Messi: “Do you live in Castelldefels (where Leo lives)?”



pic.twitter.com/4Jr9gWGyqy