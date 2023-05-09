  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой полузащитник Реала месяц играл с болью в стопе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой полузащитник Реала месяц играл с болью в стопе

Испания
(1 голосов)

Вальверде сам говорит, что хочет играть

Ключевой полузащитник Реала месяц играл с болью в стопе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде несколько недель играет с травмой стопы. После финала Кубка Испании с "Осасуной" он сказал: "Я чуть не умер. Очень устал", – приводит его слова Cadena SER.

Сообщается, что Вальверде чувствует боль в стопе, которая вызвана высокой нагрузкой на фоне очень плотного графика в последний месяц. Федерико провел в апреле за "Реал" 6 матчей по 90 минут, при том, что ему дали отдохнуть против "Альмерии" (4:2) и "Вальядолида" (6:0), а также с "Вильярреалом" (2:3), когда он сыграл всего полчаса.

Уругваец сам выбирает матчи в которых ему необходимо выложиться полностью. Ему также периодически предоставляют отдых, но он сам хочет помочь команде в решающий отрезок сезона.

В этом сезоне Вальверде провел за "Реал" и сборную Уругвая 57 матчей или 4662 минуты. В 50-ти поединках за "Мадрид" полузащитник забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Полуфиналы ЛЧ и ЛЕ, Динамо примет Черноморец. Расписание футбола на 8-14 мая
yellow-arrow
"Все ли хорошо в Барселоне?" Журналисты поймали на камеры теплую беседу Месси и Левандовского
yellow-arrow
"Сколько? - 40 миллионов, наличными". История, как Ман Сити купил у Реала первую звезду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде