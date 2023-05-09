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Ключевой полузащитник Реала месяц играл с болью в стопе
Вальверде сам говорит, что хочет играть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде несколько недель играет с травмой стопы. После финала Кубка Испании с "Осасуной" он сказал: "Я чуть не умер. Очень устал", – приводит его слова Cadena SER.
Сообщается, что Вальверде чувствует боль в стопе, которая вызвана высокой нагрузкой на фоне очень плотного графика в последний месяц. Федерико провел в апреле за "Реал" 6 матчей по 90 минут, при том, что ему дали отдохнуть против "Альмерии" (4:2) и "Вальядолида" (6:0), а также с "Вильярреалом" (2:3), когда он сыграл всего полчаса.
Уругваец сам выбирает матчи в которых ему необходимо выложиться полностью. Ему также периодически предоставляют отдых, но он сам хочет помочь команде в решающий отрезок сезона.
В этом сезоне Вальверде провел за "Реал" и сборную Уругвая 57 матчей или 4662 минуты. В 50-ти поединках за "Мадрид" полузащитник забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
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