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Борделас: Анчелотти – один из величайших тренеров в истории, если не величайший
Коуч уважает своего визави
Фото: Реал Мадрид
Наставник "Хетафе" Хосе Бордалас поделился мыслями о главном тренере "Реала" Карло Анчелотти перед матчем команд в 34-м туре Ла Лиги.
"Мы коллеги, имеем общие футбольные аспекты. Испытываю большое уважение к нему, большое признание его карьеры и восхищение им. Он один из величайших тренеров в истории, если не самый выдающийся. Он настоящий человек во всех смыслах этого слова, отличный тренер.
Забивать на "Бернабеу" - всегда хороший результат для любого соперника. Знаем, какие трудности связаны с тем, чтобы выцарапать какие-то очки оттуда, но никогда не знаешь, что тебе принесет футбол", – сказал Бордалас.
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