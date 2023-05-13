Борделас: Анчелотти – один из величайших тренеров в истории, если не величайший

Наставник "Хетафе" Хосе Бордалас поделился мыслями о главном тренере "Реала" Карло Анчелотти перед матчем команд в 34-м туре Ла Лиги.

"Мы коллеги, имеем общие футбольные аспекты. Испытываю большое уважение к нему, большое признание его карьеры и восхищение им. Он один из величайших тренеров в истории, если не самый выдающийся. Он настоящий человек во всех смыслах этого слова, отличный тренер.

Забивать на "Бернабеу" - всегда хороший результат для любого соперника. Знаем, какие трудности связаны с тем, чтобы выцарапать какие-то очки оттуда, но никогда не знаешь, что тебе принесет футбол", – сказал Бордалас.