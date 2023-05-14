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Эспаньол - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лига Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Уже сегодня "Барса" может досрочно выиграть чемпионский титул. Для этого "блауграна" должна побеждать в дерби "Эспаньол". Ничья и тем более поражение отложат чемпионские амбиции команды Хави еще на неделю. Хозяева идут в зоне вылета, однако еще не потеряли надежду на сохранение места в испанской элите. Пока отставание от спасительной семнадцатой строчки составляет четыре очка.
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Чемпионат Испании 34-й тур
14 мая. Начало в 22:00
"Эспаньол" - "Барселона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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