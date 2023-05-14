Примера. Валенсия почти спасается от вылета, судейский скандал в Вальядолиде

"Валенсия" сделала, вероятно, решающий шаг для сохранения прописки в элите.

Контратака на 8-й минуте была определяющей. Хозяева оставили Клюйверту столько пространства, что он мог перед ударом выпить кофе - и это позволило "Валенсии" сесть в защиту.

Получалось неидеально, но и не плохо. "Сельта" в первом тайме создавала только полумоменты, лучший из которых упустил де ла Торре.

"Летучие мыши" могли даже добить интригу на старте второго тайма, но Диего Лопес после стандарта не пробил Вильяра. Ну, а спустя пару минут последовал угловой в ответ - и Сеферович показал юному визави из Валенсии, как это делается - 1:1.

Пошли качели. На дальний удар Лино хозяева ответили попыткой Оскара в штангу со штрафного.

Ahora mismo pagarías los 15M de opción de compra que tiene el Valenciacf por Justin Kluivert?? pic.twitter.com/7gCAITW0Fk — ValenciaCFtodo (@valenciaCFtodo) May 14, 2023

И что же в итоге? Проход Фулькье, навес - и 21-летний Альберто Мари вырвал победу для гостей.

Наверное, им она просто больше надо. "Валенсия" благодаря успеху на три балла оторвалась от зоны вылета, имея в копилке 37 очков. У "Сельты", тем временем, 39 баллов, 13-е место и 5 поражений в 6 последних матчах.

34-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Сеферович, 60 - Клюйверт, 8, Альберто Мари, 88

"Сельта": Вильяр - Мальо, Тапиа, Нуньес, Серви - Карлес Перес, Бельтран, Вейга (Сведберг, 89), де ла Торре (Оскар, 55) - Аспас (Странд Ларсен, 55), Сеферович (Пасиенсия, 78)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Паулиста, Гайя - Нико Гонсалес (Мориба, 69), Герра (Дуро, 78) - Диего Лопес (Муса, 60), Алмейда, Самуэл Лино (Тони Лато, 61) - Клюйверт (Альберто Мари, 78)

Предупреждения: де ла Торре, 27, Вейга, 41, Тапиа, 86 - Диахаби, 19, Мориба, 72, Паулиста, 74, Алмейда, 90

Удаление: Паулиста, 90+3

Набравшая ход "Севилья" убрала с пути еще и "Вальядолид" в матче, где случился большой скандал.

Первый матч прошел на равных, моменты были у обеих команд. И вот представьте себе, на пятой компенсированной минуте Эскудеро издали бьет точно в цель, но секундой ранее арбитр Мигель Ортис Ариас свистнул конец тайма.

Это был нокдаун для "Пуселы" - она потратила слишком много эмоций на споры.

Ну, а нокаут наступил на 50-й минуте, когда Рафа Мир идеально откликнулся на навес Монтьеля.

У "Вальядолида" был еще шанс отыграться, но всего один, и его запорол Ларин. Ну, а на 78-й минуте хозяева потеряли мяч и позволили Папу Гомесу забить легкий гол в контратаке.

#DATO HISTÓRICO.



Por PRIMERA vez en TODA su HISTORIA, el @SevillaFC gana CUATRO partidos consecutivos fuera de casa en Primera División dejando la portería a cero:



✅Cádiz 0-2 Sevilla

✅Valencia 0-2 Sevilla

✅Athletic 0-1 Sevilla

✅Valladolid 0-3 Sevilla pic.twitter.com/ygmt9uyjzY — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) May 14, 2023

Таким образом, "Севилья" и силы подэкономила перед ответным полуфиналом ЛЕ против "Ювентуса", и гонку за зоной еврокубков в Ла Лиге продолжила. Сейчас у "Нервиона" 47 очков, и они отстают от 7-й позиции на один балл. У "Вальядолида" - 17-е место, 35 баллов и всего очков преимущества над зоной вылета.

34-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Севилья" - 0:3

Голы: Рафа Мир, 50, Папу Гомес, 78, Корона, 90+3

"Вальядолид": Масип - Лукас Роса, Давид Торрес (Меса, 81), Хави Санчес, Эскудеро - Мончу (Серхио Леон, 71), Онгла, Кике Перес (Иван Санчес, 59) - Плата, Ларин (Тунде, 80), Кенеди (Плано, 59)

"Севилья": Дмитрович - Монтьель (Корона, 81), Баде, Рекик, Теллес (Акунья, 67) - Гуйе (Фернандо, 76), Ракитич (Гудель, 67) - Ламела, Оливер (Навас, 81), Папу Гомес - Рафа Мир

Предупреждения: Кике Перес, 45+3, Давид Торрес, 47 - Теллес, 64