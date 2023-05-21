Левандовски об обращении игроков Барсы к россиянам: Все получилось очень плохо. Клуб должен принять определенные меры

Форвард каталонской "Барселоны" и капитан сборной Польши Роберт Левандовский отреагировал на скандальное обращение игроков "Барселоны" к российским болельщикам "блауграны", поздравившим их с победой в Ла Лиге.

"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Это, очевидно, не оправдание, потому что явно что-то не было учтено. И в результате все получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб намерен принять определенные меры в ответ на эту ситуацию", - рассказал Роберт.

Сегодня донецкий "Шахтер" обратился к польскому нападающему с просьбой объяснить поступок своих партнеров по команде: Сержи Роберто и Алекса Бальде.

Роберт известен тем, что активно участвовал в поддержке Украины и украинцев в войне против российского агрессора.