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Левандовски об обращении игроков Барсы к россиянам: Все получилось очень плохо. Клуб должен принять определенные меры
Роберт был удивлен, когда увидел запись с Роберто и Бальде
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард каталонской "Барселоны" и капитан сборной Польши Роберт Левандовский отреагировал на
"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь.
Это, очевидно, не оправдание, потому что явно что-то не было учтено. И в результате все получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб намерен принять определенные меры в ответ на эту ситуацию", - рассказал Роберт.
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Роберт известен тем, что активно участвовал в поддержке Украины и украинцев в войне против российского агрессора.
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