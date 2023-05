Примера. Севильское дерби без огня, Эспаньол сделал шаг к спасению

Севильское дерби разочаровало, и это неудивительное, если учесть сложнейшие 120 минут "Нервиона" в ЛЕ против "Ювентуса".

На "Бетис" у "Севильи" просто не хватило сил, и критиковать ее язык не повернется. А вот "вердибланкос" - можно и нужно. Ну куда это годится - ноль ударов в створ ворот? Даже момента стоящего не создали!

"Севилья" несмотря на всю свою усталость играла острее. Рафа Мир не использовал удобные передачи от Оливера и Папу Гомеса, не попадая даже в ворота. Также не забил с острого угла Ламела. Наконец, плотный удар Сусо из-за пределов штрафной потащил Браво.

По такой игре внимание привлекали детали. Например, выход на замену 41-летнего Хоакина, который завершает карьеру. Его "Писхуан" проводил как всегда - свистом.

23 - Jesús Navas and Joaquín Sánchez are the players with the most LaLiga appearances in the history of the derby between @SevillaFC_ENG and @RealBetis_en. Legends. pic.twitter.com/0s3cO2xzxo