Примера. Севильское дерби без огня, Эспаньол сделал шаг к спасению

Севильское дерби разочаровало, и это неудивительное, если учесть сложнейшие 120 минут "Нервиона" в ЛЕ против "Ювентуса".

На "Бетис" у "Севильи" просто не хватило сил, и критиковать ее язык не повернется. А вот "вердибланкос" - можно и нужно. Ну куда это годится - ноль ударов в створ ворот? Даже момента стоящего не создали!

"Севилья" несмотря на всю свою усталость играла острее. Рафа Мир не использовал удобные передачи от Оливера и Папу Гомеса, не попадая даже в ворота. Также не забил с острого угла Ламела. Наконец, плотный удар Сусо из-за пределов штрафной потащил Браво.

По такой игре внимание привлекали детали. Например, выход на замену 41-летнего Хоакина, который завершает карьеру. Его "Писхуан" проводил как всегда - свистом.

23 - Jesús Navas and Joaquín Sánchez are the players with the most LaLiga appearances in the history of the derby between @SevillaFC_ENG and @RealBetis_en. Legends. pic.twitter.com/0s3cO2xzxo — OptaJose (@OptaJose) May 21, 2023

Также в этом матче, несмотря на не самую высокую интенсивность, было аж три травмы - у "Севильи" выбыл Оливер Торрес, у "Бетиса" - Карвалью и Абнер.

Ну, и идиотский грубейший фол Миранды - после такого хочется пожелать ему не менее 5 матчей бана, такой футбол нам не нужен.

В таблице ничья больше порадовала "Бетис" - он с 56 очками укрепился на 6-м месте; это зона ЛЕ. Касательно "Севильи", она идет лишь 9-й с 48 очками, но до зоны ЛК всего-то два балла.

35-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" - 0:0

"Севилья": Дмитрович - Монтьель (Навас, 82), Рекик, Гудель, Теллес (Акунья, 82) - Ракитич, Гуйе - Ламела, Оливер (Сусо, 50), Папу Гомес (Хиль, 70) - Рафа Мир (Эн-Несири, 70)

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Абнер (Миранда, 80) - Гвидо Родригес, Карвалью (Акуоку, 71) - Луис Энрике (Родри, 46), Каналес (Хоакин, 80), Айосе Перес - Борха Иглесиас (Хуанми, 65)

Предупреждения: Монтьель, 33, Рекик, 45+1 - Луис Энрике, 27, Акуоку, 83

Удаление: Миранда, 87

"Эспаньол" избежал вылета прямо сейчас и продолжит борьбу за выживание - вот главный итог встречи.

В предыдущие недели "Попугаи" часто играли лучше, но теряли очки; сегодня же фортуна вернула им долги - "Эспаньол" наконец выиграл в матче, где вполне мог и проиграть.

Моментов было поровну. Дардер открыл счет идеальным ударом в угол со средней, но на 42-й минуте де Томас с пенальти забил бывшей команде - 1:1.

Да, у "Эспаньола" был идеальный шанс Серхи Гомеса (вытащил Димитриевский), но и "Райо" может вспомнить попытку Паласона почти с линии вратарской. Обычно Иси забивает такие 10 из 10, но тут пальнул в баннер на трибунах.

Понимаете, да? Все висело на волоске, когда на 59-й минуте лучший игрок встречи Серхи Дардер ушел от двоих, закрутил мяч в штангу, и Меламед оказался первым на отскоке - 1:2!

Победа не подняла "Эспаньол" из зоны вылета - он еще 19-й с 34 баллами, но при этом "Вальядолид" и "Хетафе" уже рядом - у них по 35 пунктов. У "Райо Вальекано" - 11-е место, 46 баллов и весьма призрачные шансы побороться за место в Лиге конференций, которое, кажется, клубу не особо и нужно.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 1:2

Голы: де Томас, 42 (с пенальти) - Дардер, 23, Меламед, 59

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон (Посо, 87), Комесанья, Сисс (Унаи Лопес, 73), Альваро Гарсия (Мартин, 87) - Трехо (Фалькао, 73), де Томас (Камельо, 67)

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Серхи Гомес (Монтес, 76), Кабрера, Оливан - Калеро (Баре, 67), Дардер (Эспозито, 88) - Пуадо, Меламед (Винисиус Соуза, 88), Денис Суарес - Хоселу

Предупреждения: Трехо, 40, Катена, 70 - Кабрера, 39, Хиль, 85