Валенсия навсегда отстранит от футбола фанатов, оскорблявших Винисиуса

"Валенсия" накажет болельщиков, которые оскорбляли Винисиуса в матче с "Реалом". Клуб навсегда отстранит фанатов, выкрикивающих расистские кричалки.

В середине второго тайма после серии очередных расистских выкриков от фанов “Валенсии” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали нескольких футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.

Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Бразилии позвонит послу Испании, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с Винисиусом.

Valencia will ban the fans who racially abused Vinícius for life.



"The club strongly condemns this behaviour, which has no place in football and does not correspond to the values of Valencia CF and our fanbase, " the club said in a statement.