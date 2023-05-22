Валенсия навсегда отстранит от футбола фанатов, оскорблявших Винисиуса

"Валенсия" накажет болельщиков, которые оскорбляли Винисиуса в матче с "Реалом". Клуб навсегда отстранит фанатов, выкрикивающих расистские кричалки.

"Клуб решительно осуждает такое поведение, которому нет места в футболе и не отвечает ценностям ФК "Валенсия" и нашей фанатской базе", - говорится в заявлении клуба.

В середине второго тайма после серии очередных расистских выкриков от фанов “Валенсии” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали нескольких футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.

Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Бразилии позвонит послу Испании, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией с Винисиусом.