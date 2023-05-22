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Ноттингем хочет выкупить Хендерсона у Манчестер Юнайтед

Испания
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Место в АПЛ оставляет шансы на трансфер

Ноттингем хочет выкупить Хендерсона у Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Ноттингем Форест" хочет подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона на постоянной основе. В клубе готовы отдать за англичанина 30 миллионов евро.

Клуб останется в АПЛ по итогам сезоне. После того как это стало окончательно понятно, руководство сообщило футболисту ор готовности продолжить сотрудничество.

Последний сезон Хендерсон выступал в аренде за "Ноттингем Форрест" из "Манчестер Юнайтед". 26-летний голкипер провел 20 матчей в сезоне, 6 из которых отстоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллионов евро.

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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