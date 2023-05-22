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Ноттингем хочет выкупить Хендерсона у Манчестер Юнайтед
Место в АПЛ оставляет шансы на трансфер
Фото: twitter.com/ManUtd
"Ноттингем Форест" хочет подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона на постоянной основе. В клубе готовы отдать за англичанина 30 миллионов евро.
Клуб останется в АПЛ по итогам сезоне. После того как это стало окончательно понятно, руководство сообщило футболисту ор готовности продолжить сотрудничество.
Последний сезон Хендерсон выступал в аренде за "Ноттингем Форрест" из "Манчестер Юнайтед". 26-летний голкипер провел 20 матчей в сезоне, 6 из которых отстоял "на ноль". Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 22 миллионов евро.
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