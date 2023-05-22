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Винисиуса могут дисквалифицировать на 3 матча после поединка с Валенсией. Он ударил игрока соперников по лицу
Скорее всего отделается отстранением на 2 матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиусу грозит дисквалификация на срок до 3-х матчей за поведение в матче против "Валенсии" (0:1). Он получил прямую красную за удар по лицу Уго Дуро.
Согласно тому, как главный арбитр описал произошедшее ("удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока") игроку грозит дисквалификация сроком в 1 или 3 матча.
Отмечается, что скорее всего бразилец отделается отстранением всего на 2 поединка.
Если бы действия Винисиуса были оценены как акт агрессии, бразильца бы могли отстранить на срок от 4-х до 12-ти поединков. Также в протокол не был внесен жест бразильца в адрес фанатов "Валенсии", которые выкрикивали оскорбления в его адрес. Он намекнул на возможный вылет "летучих мышей" в Сегунду.
Винисиус проводит самый результативный сезон в карьере. Он провел за "Реал" 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативный пас.
⁉️ ¿Qué sanción recibirá Vinicius por su expulsión?— Carrusel Deportivo (@carrusel) May 22, 2023
????️ @itu_edu
La sanción tiene una horquilla entre 1 y 3 partidos, pero finalmente será de 2 PARTIDOS, como explica el art. 121
???? No habrá sanción por los gestos que hace al salir del campo porque en el acta no aparece nada pic.twitter.com/Ks5vdtZr4J
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