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Винисиуса могут дисквалифицировать на 3 матча после поединка с Валенсией. Он ударил игрока соперников по лицу

Испания
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(1 голосов)

Скорее всего отделается отстранением на 2 матча

Винисиуса могут дисквалифицировать на 3 матча после поединка с Валенсией. Он ударил игрока соперников по лицу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиусу грозит дисквалификация на срок до 3-х матчей за поведение в матче против "Валенсии" (0:1). Он получил прямую красную за удар по лицу Уго Дуро.

Согласно тому, как главный арбитр описал произошедшее ("удар соперника рукой по лицу в момент, когда мяч не был в игре, в массовой потасовке между игроками обеих команд, без последствий для игрока") игроку грозит дисквалификация сроком в 1 или 3 матча.

Отмечается, что скорее всего бразилец отделается отстранением всего на 2 поединка.

Если бы действия Винисиуса были оценены как акт агрессии, бразильца бы могли отстранить на срок от 4-х до 12-ти поединков. Также в протокол не был внесен жест бразильца в адрес фанатов "Валенсии", которые выкрикивали оскорбления в его адрес. Он намекнул на возможный вылет "летучих мышей" в Сегунду.

Винисиус проводит самый результативный сезон в карьере. Он провел за "Реал" 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативный пас.

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.05.2023 в 21:38
Це хоч не расизм ?
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Опанасович (Ковалівка)
22.05.2023 в 22:19
це несправедливість
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