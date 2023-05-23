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Летний новичок Барселоны открыт для ухода. Ему не нравится на какой позиции его используют
История в "Барсе" заканчивается быстро
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Защитник Жюль Кунде открыт для ухода из "Барселоны" этим летом, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Французского фуллбека не устраивает, что его используют справа в обороне.
Защитник выслушает любые предложения, которые поступят по нему. Он уже общался с Хави и главный тренер "Барсы" в курсе ситуации.
Кунде пришел в "Барсу" прошлым летом за 50 миллионов евро, заключив контракт до лета 2027-го. Он часто выступал на позиции правого защитника, в то время как в центре обороны выступали Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.
Портал Transfermartk оценивает 24-летнего защитника в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
????????Kounde, ABIERTO a dejar el Barça.— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 23, 2023
El francés ha dado el OK al club para que escuche las ofertas que puedan llegar.
Jules no se siente cómodo en el lateral y ve muchas opciones de tener que seguir ahí.
En los últimos días tuvo una charla con Xavi, que ya está al corriente. pic.twitter.com/c6QfS8tZB5
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