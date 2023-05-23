Летний новичок Барселоны открыт для ухода. Ему не нравится на какой позиции его используют

Защитник Жюль Кунде открыт для ухода из "Барселоны" этим летом, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Французского фуллбека не устраивает, что его используют справа в обороне.

Защитник выслушает любые предложения, которые поступят по нему. Он уже общался с Хави и главный тренер "Барсы" в курсе ситуации.

Кунде пришел в "Барсу" прошлым летом за 50 миллионов евро, заключив контракт до лета 2027-го. Он часто выступал на позиции правого защитника, в то время как в центре обороны выступали Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.

Портал Transfermartk оценивает 24-летнего защитника в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.