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Летний новичок Барселоны открыт для ухода. Ему не нравится на какой позиции его используют

Испания
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(1 голосов)

История в "Барсе" заканчивается быстро

Летний новичок Барселоны открыт для ухода. Ему не нравится на какой позиции его используют

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник Жюль Кунде открыт для ухода из "Барселоны" этим летом, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Французского фуллбека не устраивает, что его используют справа в обороне.

Защитник выслушает любые предложения, которые поступят по нему. Он уже общался с Хави и главный тренер "Барсы" в курсе ситуации.

Кунде пришел в "Барсу" прошлым летом за 50 миллионов евро, заключив контракт до лета 2027-го. Он часто выступал на позиции правого защитника, в то время как в центре обороны выступали Рональд Араухо и Андреас Кристенсен.

Портал Transfermartk оценивает 24-летнего защитника в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "сине-гранатовых" 38 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Барселона Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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rommman1992 (Toruń)
23.05.2023 в 17:17
Автоперекладач українською не справляється)))
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