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В ООН прокомментировали нападки на Винисиуса: Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше
Ситуацию рассматривают на самом высоком уровне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк прокомментировал расистские нападки на нападающего "Реала" Винисиуса. "Нужно иметь дело и с темной стороной", – приводит его слова Roya News.
"Расовая дискриминация, с которой в очередной раз столкнулся игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в Испании, является ярким напоминанием о распространенности расизма в спорте.
Я призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма и борьбе с ним. Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше. Нужно внимательно рассмотреть права человека в спорте с самых разных точек зрения.
Спорт объединяет людей. Есть множество положительных моментов, которые укоренились в спортивных мероприятиях, но также нужно иметь дело и с темной стороной.
Именно поэтому мы хотим выдвинуть ряд четких идей о стандартах в области прав человека на спортивных мероприятиях", – сказал Фолькер Тюрк.
В середине второго тайма между "Реалом" и "Валенсией" после серии очередных расистских выкриков от фанов “мышей” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали несколько футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.
Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.
Множество футболистов поддержали Винисиуса, в том числе Кайл Уокер, Килиан Мбаппе и Каземиро.
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