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В ООН прокомментировали нападки на Винисиуса: Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше

Испания
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Ситуацию рассматривают на самом высоком уровне

В ООН прокомментировали нападки на Винисиуса: Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк прокомментировал расистские нападки на нападающего "Реала" Винисиуса. "Нужно иметь дело и с темной стороной", – приводит его слова Roya News.

"Расовая дискриминация, с которой в очередной раз столкнулся игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в Испании, является ярким напоминанием о распространенности расизма в спорте.

Я призываю тех, кто организует спортивные мероприятия, разработать стратегии по предотвращению расизма и борьбе с ним. Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше. Нужно внимательно рассмотреть права человека в спорте с самых разных точек зрения.

Спорт объединяет людей. Есть множество положительных моментов, которые укоренились в спортивных мероприятиях, но также нужно иметь дело и с темной стороной.

Именно поэтому мы хотим выдвинуть ряд четких идей о стандартах в области прав человека на спортивных мероприятиях", – сказал Фолькер Тюрк.

В середине второго тайма между "Реалом" и "Валенсией" после серии очередных расистских выкриков от фанов “мышей” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали несколько футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.

Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.

Множество футболистов поддержали Винисиуса, в том числе Кайл Уокер, Килиан Мбаппе и Каземиро.

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В статье: Винисиус Жуниор ООН
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Источник:
royanews.tv

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
25.05.2023 в 01:27
Ху.йня всё это. Виньку травят не за цвет кожи. Но л0хи верят байкам про расизм. Ну да х.уй с ними, вакцинация даром не проходит, теперь в их пустые черепные коробки можно впихивать всё шо угодно.
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Romerik (YNWA)
25.05.2023 в 00:55
Ви то куда лізете, імпотенти х*йові
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