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Девушку Джастина Клюверта избили, а их дом ограбили, когда игрок готовился к матчу
Нападение продолжалось не более 5 минут
Неизвестные напали и ограбили девушку нападающего "Валенсии" Джастина Клюверта. Игрок находился на Мальорке, готовясь к матчу с одноименной командой.
Нападавшие вынесли драгоценности и аксессуары на общую сумму в 200 тысяч евро. Само нападение продлилось не более 5 минут и произошло, когда девушка возвращалась с прогулки с собакой.
Нападавшие избивали её, чтобы узнать где драгоценности.
Игрок принял решение остаться в Мальорке, чтобы продолжить подготовку. Девушка получила незначительные травмы и находится в шоковом состоянии.
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