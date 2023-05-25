Девушку Джастина Клюверта избили, а их дом ограбили, когда игрок готовился к матчу

Неизвестные напали и ограбили девушку нападающего "Валенсии" Джастина Клюверта. Игрок находился на Мальорке, готовясь к матчу с одноименной командой.

Нападавшие вынесли драгоценности и аксессуары на общую сумму в 200 тысяч евро. Само нападение продлилось не более 5 минут и произошло, когда девушка возвращалась с прогулки с собакой.

Нападавшие избивали её, чтобы узнать где драгоценности.

Игрок принял решение остаться в Мальорке, чтобы продолжить подготовку. Девушка получила незначительные травмы и находится в шоковом состоянии.