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Девушку Джастина Клюверта избили, а их дом ограбили, когда игрок готовился к матчу

Испания
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Нападение продолжалось не более 5 минут

Девушку Джастина Клюверта избили, а их дом ограбили, когда игрок готовился к матчу

Новина українською

Неизвестные напали и ограбили девушку нападающего "Валенсии" Джастина Клюверта. Игрок находился на Мальорке, готовясь к матчу с одноименной командой.

Нападавшие вынесли драгоценности и аксессуары на общую сумму в 200 тысяч евро. Само нападение продлилось не более 5 минут и произошло, когда девушка возвращалась с прогулки с собакой.

Нападавшие избивали её, чтобы узнать где драгоценности.

Игрок принял решение остаться в Мальорке, чтобы продолжить подготовку. Девушка получила незначительные травмы и находится в шоковом состоянии.

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В статье: Валенсия (Испания) Джастин Клюйверт
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Источник:
marca.com

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