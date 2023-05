Примера. Мурики снова забил, Осасуна сильнее Атлетика и в чемпионате

Бывает и так - счет на табло и близко не отображает то, что происходило на поле.

"Валенсия" играла лучше, активнее. Хотя "Мальорка" выпустила аж четырех игроков атаки в стартовом составе, гости нанесли 15 ударов против 4 у хозяев.

Именно "Летучие мыши" создали самый опасный момент до перерыва - это Диего Лопес с пары метров не попал в створ ворот.

Также "Валенсия" доминировала и во втором тайме; удары Дуро и, особенно, Клюйверта были невероятно опасны, но "Мальорку" выручил Дмитрович.

Тем временем у противоположных ворот было тихо, аж пока Ли Кан Ин не нашел свободное пространство на фланге, а Ведат Мурики не отклеился от опекунов в центре. Навес - удар - гол, все просто.

14 - @MuriqiVedat ???????? has scored 14 goals in @LaLigaEn this season. Only Samuel Eto'o (17 in 2003/04) and Dani Güiza (27 in 2007/08) have scored more in a single season in the competition for @RCD_Mallorca ????⚫️ in the 21st century. Header. pic.twitter.com/Ebb5mu1lCV