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Примера. Мурики снова забил, Осасуна сильнее Атлетика и в чемпионате
Удачный день для контратакующих коллективов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Бывает и так - счет на табло и близко не отображает то, что происходило на поле.
"Валенсия" играла лучше, активнее. Хотя "Мальорка" выпустила аж четырех игроков атаки в стартовом составе, гости нанесли 15 ударов против 4 у хозяев.
Именно "Летучие мыши" создали самый опасный момент до перерыва - это Диего Лопес с пары метров не попал в створ ворот.
Также "Валенсия" доминировала и во втором тайме; удары Дуро и, особенно, Клюйверта были невероятно опасны, но "Мальорку" выручил Дмитрович.
Тем временем у противоположных ворот было тихо, аж пока Ли Кан Ин не нашел свободное пространство на фланге, а Ведат Мурики не отклеился от опекунов в центре. Навес - удар - гол, все просто.
14 - @MuriqiVedat ???????? has scored 14 goals in @LaLigaEn this season. Only Samuel Eto'o (17 in 2003/04) and Dani Güiza (27 in 2007/08) have scored more in a single season in the competition for @RCD_Mallorca ????⚫️ in the 21st century. Header. pic.twitter.com/Ebb5mu1lCV— OptaJose (@OptaJose) May 25, 2023
В таблице эта "экономная" победа подняла "Киноварь" на 11-е место с 47 очками. У "Валенсии" - 40 баллов и 13-я позиция.
36-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Валенсия" - 1:0
Гол: Мурики, 64
"Мальорка": Райкович - Хаджикадунич (Морланес, 76), Вальент, Копете - Маффео, Дани Родригес (Гайя, 83), Баба, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 83) - Кадевере (Абдон, 65), Мурики, Ндиай (Хауме Коста, 46)
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Фулькье, 83), Паулиста, Диахаби, Гайя - Герра, Нико Гонсалес (Клюйверт, 66) - Диего Лопес (Кастильехо, 66), Алмейда, Самуэл Лино (Альберто Мари, 75) - Дуро (Кавани, 76)
Предупреждения: Кадевере, 8, Ли Кан Ин, 12, Дани Родригес, 39, Антонио Санчес, 90+5 - Кавани, 83, Альберто Мари, 90+3
После победы в полуфинале Кубка короля "Осасуна" подтвердила превосходство над "Атлетиком" и в чемпионате.
Стиль у команды Ягобы Аррасате, конечно, неяркий, но что с того? Результат есть, а вот у Иньяки Уильямса его нет - лидер атак басков проиграл обе дуэли Айтору Фернандесу в первом тайме.
???? Inches away from an opener for @Athletic_en!#OsasunaAthletic #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/tDgHwpPSMf— LaLiga English (@LaLigaEN) May 25, 2023
"Осасуна" играла куда экономнее и забила первым же ударом в створ - это Анте Будимир идеально пробил головой из непростого положения.
Второй гол - дело ног Абде. Арендованный каталонец и штрафной опасный заработал, и пробил с него так, что мяч заметался по штрафной "Атлетика" и в итоге долетел до Торро, который и расстрелял ворота.
В таблице победа "Осасуны" позволила ей догнать "Львов" по очкам - у обеих команд по 50 баллов. Заруба между ними, а также "Жироной" и "Севильей" (у них по 49) за последнее еврокубковое место будет жаркой, не сомневайтесь.
36-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Атлетик" - 2:0
Голы: Будимир, 50, Торро, 77
"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола (Кике, 79), Торро - Барха (Рубен Гарсия, 69), Орос (Муньос, 88), Абде (Диего Морено, 88) - Будимир (Ибаньес, 79)
"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес (Лекуэ, 81), Берчиче - Весга, Саррага (Сансет, 57) - Нико Уильямс (Гурусета, 57), Муньяин (Аду, 79), Беренгер - Уильямс (Рауль Гарсия, 79)
Предупреждения: Торро, 31, Будимир, 66, Ибаньес, 84 - де Маркос, 15, Беренгер, 74, Вивиан, 76
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