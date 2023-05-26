Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал находится в шаге от подписания Беллингема
Заключительный раунд переговоров - на следующей неделе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем близок к переходу в "Реал", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным журналисты, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. "Сливочные" выложат за трансфер англичанина 100 миллионов евро плюс бонусы.
Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю, после окончания чемпионской гонки в Бундеслиге. За тур до завершения чемпионата Германии "желто-черные" занимают 1-е место, опережая "Баварию" на 2 зачетных пункта.
В нынешнем сезоне Беллингем провел 42 матча за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ночью РФ атаковала Днепр и Киев. В Воздушных силах рассказали, как справилась ПВО
- "Этому нет оправданий". Салах – о непопадании Ливерпуля в Лигу чемпионов
- Крутой Скрипник и новый преемник Цыганкова в Динамо. Символическая сборная 28-го тура УПЛ
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО