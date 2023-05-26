Реал находится в шаге от подписания Беллингема

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем близок к переходу в "Реал", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналисты, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. "Сливочные" выложат за трансфер англичанина 100 миллионов евро плюс бонусы.

Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю, после окончания чемпионской гонки в Бундеслиге. За тур до завершения чемпионата Германии "желто-черные" занимают 1-е место, опережая "Баварию" на 2 зачетных пункта.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 42 матча за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.