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Реал находится в шаге от подписания Беллингема

Испания
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Заключительный раунд переговоров - на следующей неделе

Реал находится в шаге от подписания Беллингема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джуд Беллингем близок к переходу в "Реал", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным журналисты, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. "Сливочные" выложат за трансфер англичанина 100 миллионов евро плюс бонусы.

Заключительный раунд переговоров запланирован на следующую неделю, после окончания чемпионской гонки в Бундеслиге. За тур до завершения чемпионата Германии "желто-черные" занимают 1-е место, опережая "Баварию" на 2 зачетных пункта.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 42 матча за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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