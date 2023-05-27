Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация футбола Испании смягчила наказание Валенсии за расизм в отношении Винисиуса
Взяли во внимания облегчающие обстоятельства
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) смягчил санкции по отношению к "Валенсии" за проявление фанатами расизма в матче с "Реалом" по отношению к Винисиусу. В федерации частично одобрили апелляцию "мышей".
Фанатскую трибуну, с которой болельщики оскорбляли игрока теперь закроют на 3 матча, а не 5. "Валенсия" также заплатит 27 тысяч евро штрафа, вместо 45-ти, которые должна была изначально.
Клуб считает, что оперативное содействие в вопросе, а также поспешность вынесенного решения являются смягчающими обстоятельствами и федерация частично одобрила апелляцию. Тем не менее, "Валенсия" може обжаловать и это решение, но уже в Спортивном административном суде Испании (TAD).
Популярное сейчас
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Известно, за какие слова в адрес арбитра Сваток получил желтую карточку, что делает невозможным его участие в матче с Шахтером
- Автогол года. В Литве голкипер, выполняя удар от ворот, зарядил мячом в голову партнера
- Цыганков на дриблинге заработал пенальти в матче с Сельтой
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
Новости по теме
- 00:38 Зарубежные В ООН прокомментировали нападки на Винисиуса: Для искоренения расовой дискриминации действительно необходимо сделать гораздо больше
- 21:05 Зарубежные Винисиуса могут дисквалифицировать на 3 матча после поединка с Валенсией. Он ударил игрока соперников по лицу
- 17:09 Зарубежные Валенсия навсегда отстранит от футбола фанатов, оскорблявших Винисиуса