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Федерация футбола Испании смягчила наказание Валенсии за расизм в отношении Винисиуса

Испания
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Взяли во внимания облегчающие обстоятельства

Федерация футбола Испании смягчила наказание Валенсии за расизм в отношении Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

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Комитет по спортивным соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) смягчил санкции по отношению к "Валенсии" за проявление фанатами расизма в матче с "Реалом" по отношению к Винисиусу. В федерации частично одобрили апелляцию "мышей".

Фанатскую трибуну, с которой болельщики оскорбляли игрока теперь закроют на 3 матча, а не 5. "Валенсия" также заплатит 27 тысяч евро штрафа, вместо 45-ти, которые должна была изначально.

Клуб считает, что оперативное содействие в вопросе, а также поспешность вынесенного решения являются смягчающими обстоятельствами и федерация частично одобрила апелляцию. Тем не менее, "Валенсия" може обжаловать и это решение, но уже в Спортивном административном суде Испании (TAD).

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В статье: Валенсия (Испания) Винисиус Жуниор
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Источник:
mundodeportivo.com

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