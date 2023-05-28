Это как Святой Грааль, – Дембеле рассказал о своей мечте в Барселоне

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о том, чего он больше всего хочет достичь, играя за каталонский клуб:

"Моя величайшая мечта - выиграть Лигу чемпионов с "Барсой". Выиграть этот трофей с клубом, который ты любишь - это Святой Грааль", - сказал Дембеле.

В этом сезоне Усман провел 23 матча за "блауграну", в которых забил 5 голов и отдал столько же ассистов. Его цена составляет 60 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.