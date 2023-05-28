  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Это как Святой Грааль, – Дембеле рассказал о своей мечте в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это как Святой Грааль, – Дембеле рассказал о своей мечте в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Цель Усмана связана с самым престижным европейским турниром

Это как Святой Грааль, – Дембеле рассказал о своей мечте в Барселоне

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о том, чего он больше всего хочет достичь, играя за каталонский клуб:

"Моя величайшая мечта - выиграть Лигу чемпионов с "Барсой". Выиграть этот трофей с клубом, который ты любишь - это Святой Грааль", - сказал Дембеле.

В этом сезоне Усман провел 23 матча за "блауграну", в которых забил 5 голов и отдал столько же ассистов. Его цена составляет 60 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.

По теме
yellow-arrow
Реал заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля
yellow-arrow
Барселона предложила Арсеналу подписать своего звездного вингера
yellow-arrow
Родриго растет. Севилья - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде