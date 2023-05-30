Реал сделает сразу несколько трансферов в атаку будущим летом

"Реал" сделает несколько трансферов в атаку будущим летом, сообщает Marca. Трансфер 33-летнего Хоселу из "Эспаньола" станет заменой Мариано Диасу.

Клуб арендует испанца на один сезон и возьмет на себя его зарплату в полном объеме. При этом само соглашение об аренде будет бесплатным для "Реала".

Это будет первый среди нескольких трансферов в атаку. Клубу придется купить замену также для Марко Асенсио, который все-таки уходит из клуба. Также ситуация с Азаром остается неопределенной.

В минувшем сезоне Хоселу провел за "Эспаньол" 38 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.