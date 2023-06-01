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Бензема принял решение покинуть Реал. Клуб готовится к прощанию

Испания
(1 голосов)

Уход подтвержден на 100%

Бензема принял решение покинуть Реал. Клуб готовится к прощанию

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Карим Бензема принял решение перейти в "Аль-Иттихад" бесплатно, по окончанию контракта с "Реалом" 30-го июня. Нападающий будет получать по 100 миллионов евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.

В "Реале" уже готовят прощальную пресс-конференцию с Marca. Отмечается, что сегодня в клубе заняты только этим.

Ранее сообщалось, что готовится прощание во время матча с "Атлетиком" в 38-м туре Ла Лиги.

В этом сезоне Карим провел 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Бензема провел в клубе 14 лет, за это время он сыграл 647 поединков, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 18:43
Еще бы, после такого позора.
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БюроСтавокЮтуб (киев)
01.06.2023 в 18:22
Думаю,что Гаверц или Кейн,перейдут в Реал на замену Кариму
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 18:48
Беседин свободен.
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