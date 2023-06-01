Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема принял решение покинуть Реал. Клуб готовится к прощанию
Уход подтвержден на 100%
Фото: twitter.com/realmadrid
Карим Бензема принял решение перейти в "Аль-Иттихад" бесплатно, по окончанию контракта с "Реалом" 30-го июня. Нападающий будет получать по 100 миллионов евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.
Benzema se marcha del Real Madrid. 100% ya.— Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 1, 2023
Esta tarde lo anuncia en rueda de prensa. @MariaTrisac ???? https://t.co/n9D05uSOAg
В "Реале" уже готовят прощальную пресс-конференцию с Marca. Отмечается, что сегодня в клубе заняты только этим.
Ранее сообщалось, что готовится прощание во время матча с "Атлетиком" в 38-м туре Ла Лиги.
???? Estaban realizando preparativos para el domingo, hoy pidieron a los trabajadores acelerar todo…— Maria (@MariaTrisac) June 1, 2023
???? Desde el club aseguran que hoy su agenda está exclusivamente marcada por el acto de Marca. https://t.co/Bwd9N3VrvO
В этом сезоне Карим провел 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Бензема провел в клубе 14 лет, за это время он сыграл 647 поединков, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.
Популярное сейчас
- Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом
- Известно, с кем сыграет вице-чемпион Украины в квалификации ЛЕ, если не пройдет второй квалификационный раунд ЛЧ
- В Воздушных силах назвали число сбитых ракет россиян и рассказали, почему есть погибшие и раненые
- Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Новости по теме
- 06:40 Зарубежные Триумф Севильи, туманное будущее Бензема и камбек Маркевича. Главные новости за 31 мая
- 00:04 Зарубежные Реал готовит прощание с Каримом Бензема. В клубе начали работать надо контентом для соцсетей
- 16:56 Зарубежные Бензема приехал на базу Реала за 3,5 часа до тренировки. Он проводит переговоры с Пересом