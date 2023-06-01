Бензема принял решение покинуть Реал. Клуб готовится к прощанию

Карим Бензема принял решение перейти в "Аль-Иттихад" бесплатно, по окончанию контракта с "Реалом" 30-го июня. Нападающий будет получать по 100 миллионов евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.

Benzema se marcha del Real Madrid. 100% ya.



Esta tarde lo anuncia en rueda de prensa. @MariaTrisac ???? https://t.co/n9D05uSOAg — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 1, 2023

В "Реале" уже готовят прощальную пресс-конференцию с Marca. Отмечается, что сегодня в клубе заняты только этим.

Ранее сообщалось, что готовится прощание во время матча с "Атлетиком" в 38-м туре Ла Лиги.

???? Estaban realizando preparativos para el domingo, hoy pidieron a los trabajadores acelerar todo…



???? Desde el club aseguran que hoy su agenda está exclusivamente marcada por el acto de Marca. https://t.co/Bwd9N3VrvO — Maria (@MariaTrisac) June 1, 2023

В этом сезоне Карим провел 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Бензема провел в клубе 14 лет, за это время он сыграл 647 поединков, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.