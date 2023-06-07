Винисиус – лучший игрок сезона-2022/23 в Реале

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком минувшего сезона в "Реале". Нападающий проводит свою самую результативную кампанию с 23-я голами и 21-м ассистом в 55 поединках.

"Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя.

Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде", – сказал бразилец.