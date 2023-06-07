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Винисиус – лучший игрок сезона-2022/23 в Реале
Самый дорогой нападающий в мире
Фото: "Реал"
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком минувшего сезона в "Реале". Нападающий проводит свою самую результативную кампанию с 23-я голами и 21-м ассистом в 55 поединках.
"Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя.
Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде", – сказал бразилец.
Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2024-го. Недавно CIES Football Observatory подсчитал, что бразилец является самым дорогим нападающим в мире. Его трансфер, если бы до окончания его контракта оставалось 3 и больше лет обошелся бы в 314,9 миллионов евро.
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