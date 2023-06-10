Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сельта уволила главного тренера Карвальяла
Руководство клуба недовольно результатами команды
"Сельта" объявила об увольнении с должности главного тренера Карлуша Карвальяла. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты команды.
57-летний португалец возглавлял команду с осени 2022 года. Прошлый сезон "Небесно-голубые" завершили на 13-м месте в Ла Лиге.
Контракт Карвальяла с "Сельтой" действовал до лета 2024 года. О сумме компенсации при разрыве соглашения не сообщается.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт ФК "Сельта"
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов
- Бескрылое чудо Гвардиолы или Кубковый король Индзаги? Манчестер Сити - Интер: Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 10.06.2023
- Еще один украинец в MLS, возможная замена Лунину в Реале, Йовичевич устал от Шахтера. Главные новости за девятое июня
- Не Азаром единым. Футболисты, не оправдавшие безумные ценники при втором приходе Переса
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн