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Сельта уволила главного тренера Карвальяла

Испания
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Руководство клуба недовольно результатами команды

Сельта уволила главного тренера Карвальяла

Новина українською

"Сельта" объявила об увольнении с должности главного тренера Карлуша Карвальяла. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты команды.

57-летний португалец возглавлял команду с осени 2022 года. Прошлый сезон "Небесно-голубые" завершили на 13-м месте в Ла Лиге.

Контракт Карвальяла с "Сельтой" действовал до лета 2024 года. О сумме компенсации при разрыве соглашения не сообщается.

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В статье: Сельта (Виго) Карлуш Карвальял
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Источник:
Сайт ФК "Сельта"

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