Сельта уволила главного тренера Карвальяла

"Сельта" объявила об увольнении с должности главного тренера Карлуша Карвальяла. Причиной этого стали неудовлетворительные результаты команды.

57-летний португалец возглавлял команду с осени 2022 года. Прошлый сезон "Небесно-голубые" завершили на 13-м месте в Ла Лиге.

Контракт Карвальяла с "Сельтой" действовал до лета 2024 года. О сумме компенсации при разрыве соглашения не сообщается.